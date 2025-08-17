Diễn xuất ăn ý của Anh Đào và Trọng Lân trong "Cầu vồng ở phía chân trời" nhận mưa lời khen của khán giả. Cặp đôi cũng vừa thực hiện bộ ảnh tình cảm khiến người xem phát sốt.
Cô viết: "Bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời đang dần dần khép lại. Chỉ còn 4 tập nữa. Cảm ơn khán giả đã yêu mến, ủng hộ cũng như đồng hành với phim truyền hình nói chung và Cầu vồng ở phía chân trời nói riêng. Bộ ảnh như một lời cảm ơn tinh thần mà chúng em gửi đến khán giả. Tình yêu của họ đẹp giống phim, may mắn thay đây đúng là phim thật".
"Xem 2 bộ phim của 2 bạn diễn cảm thấy rất hay, nhìn cứ ưng bị thích ấy, diễn duyên lắm; Đôi này trên phim như ngoài đời; Giá kể mà thật thì thích; Diễn như không diễn; Đẹp đôi quá; Những tuần cuối của bộ phim lại càng bồi hồi, anh chị đóng hay lắm luôn, muốn xem mãi thôi..." là bình luận của khán giả trên trang cá nhân của Anh Đào.
Dù biết hai diễn viên đã có gia đình nhưng khán giả vẫn tích cực đẩy thuyền cho họ trên màn ảnh, thậm chí nhận xét Anh Đào và Trọng Lân còn đẹp đôi hơn cô và chồng hiện tại.
Anh Đào và Trọng Lân trong "Cầu vồng ở phía chân trời":