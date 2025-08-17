532243292_10229400913673985_6307628175789229003_n.jpg
Sau phim "Lối về miền hoa", Anh Đào và Trọng Lân tiếp tục có màn kết hợp ăn ý trong "Cầu vồng ở phía chân trời". 
528360425_10229331745504824_8731593835111171776_n.jpg
Trong phim, họ vào vai Oanh và Tuấn - hai ông bố và bà mẹ đơn thân sống cùng chung cư từ ghét nhau chuyển sang yêu. 
533090027_2526319131049371_3845102474302733378_n.jpg
Ngay sau khi kết thúc phát sóng tập 22, Anh Đào tung bộ ảnh vô cùng tình tứ với bạn diễn Trọng Lân. 
Cô viết: "Bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời đang dần dần khép lại. Chỉ còn 4 tập nữa. Cảm ơn khán giả đã yêu mến, ủng hộ cũng như đồng hành với phim truyền hình nói chung và Cầu vồng ở phía chân trời nói riêng. Bộ ảnh như một lời cảm ơn tinh thần mà chúng em gửi đến khán giả. Tình yêu của họ đẹp giống phim, may mắn thay đây đúng là phim thật". 
532649442_2526319161049368_9100279524747023921_n.jpg
Dù tham gia phim "Cầu vồng ở phía chân trời" khi cả hai đã có gia đình nhưng Anh Đào và Trọng Lân vẫn diễn xuất ăn ý và tự nhiên, nhận lời khen của khán giả. 

"Xem 2 bộ phim của 2 bạn diễn cảm thấy rất hay, nhìn cứ ưng bị thích ấy, diễn duyên lắm; Đôi này trên phim như ngoài đời; Giá kể mà thật thì thích; Diễn như không diễn; Đẹp đôi quá; Những tuần cuối của bộ phim lại càng bồi hồi, anh chị đóng hay lắm luôn, muốn xem mãi thôi..." là bình luận của khán giả trên trang cá nhân của Anh Đào. 

533690113_2526319091049375_5840270161639649797_n.jpg

"Mong sau phim này các đạo diễn mời Anh Đào, Trọng Lân đóng yêu nhau tiếp vì diễn xuất quá ăn ý lại còn đẹp đôi", một khán giả viết.
Dù biết hai diễn viên đã có gia đình nhưng khán giả vẫn tích cực đẩy thuyền cho họ trên màn ảnh, thậm chí nhận xét Anh Đào và Trọng Lân còn đẹp đôi hơn cô và chồng hiện tại. 

Anh Đào và Trọng Lân trong "Cầu vồng ở phía chân trời": 

Ảnh, clip: VTV, FBNV 