Diễn viên Anh Đức và bà xã Anh Phạm mới kỷ niệm tròn 1 năm kết hôn. Cả hai hẹn hò đi ăn uống, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào.

Diễn viên Anh Đức - Anh Phạm kỷ niệm 1 năm cưới.

“Kỷ niệm một năm ngày cưới của 2 đứa mình, hẹn hò đi ăn như ngày đầu mới quen”, Anh Đức chia sẻ.

Nam diễn viên dẫn bà xã đi ăn tối ở nhà hàng Nhật, đồng thời tặng quà là dây chuyền kim cương cô yêu thích.

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Anh Đức nói cuộc sống nhiều thay đổi từ khi kết hôn. Anh sống, làm việc có trách nhiệm, cảm giác mọi thứ nền nếp hơn từ khi có người bạn đời.

Cặp đôi đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, nam diễn viên ưu tiên dành thời gian cho người thân, gia đình.

Do lịch trình công việc bận rộn, cả hai vừa làm việc vừa tận hưởng hôn nhân. Khi tranh thủ vài ngày được nghỉ, họ lên kế hoạch du lịch ngắn ngày cùng nhau.

Diễn viên Anh Đức hiện hoàn thành các dự án điện ảnh, nghệ thuật trong năm. Trong khi đó, Anh Phạm cũng có vai diễn gây chú ý trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu phát hành đầu năm.

Cả 2 đồng điệu về gu thời trang.

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn và dành cho nhau những lời có cánh. Diễn viên Anh Đức cưng chiều bà xã trẻ đẹp nên hay bị bạn bè trêu.

Anh Phạm khen Anh Đức sống tình cảm, ấm áp. Sau gần 3 năm gắn bó, cô vui vì hai người có chung chí hướng, luôn nghĩ cho đối phương trong mọi việc. Nhờ thế, họ không chịu áp lực nặng nề khi trở thành chồng vợ của nhau.

Cặp đôi thường xuyên góp mặt các sự kiện giải trí.

"Khi về nhà, cả hai tâm sự, góp ý làm sao cho tốt hơn. Tôi rất thích cảm giác có người chồng đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống như thế”, Anh Phạm nói.

Cặp đôi chưa có kế hoạch sinh em bé vì muốn dành thêm thời gian cho nhau. Cả hai quan niệm con cái là Trời cho nên thoải mái đón nhận nếu “đủ duyên”.

Cặp sao quen nhau gần 2 năm trước khi kết hôn. Diễn viên Anh Đức cầu hôn bạn gái cuối năm 2023 trong chuyến du lịch ở Phú Quốc, đầu năm 2024 mới công bố tin vui với khán giả.

Lễ cưới của họ có đông đảo đồng nghiệp như vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương, vợ chồng Trấn Thành, Hari Won, Tiến Luật, Midu, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như… tới chúc mừng.

Anh Đức, 38 tuổi, là một trong những gương mặt hài quen thuộc ở miền Nam. Ngoài ra, anh theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát, từng ra MV. Gần nhất, anh tham gia phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành dịp tết Nguyên đán.

Anh Phạm 26 tuổi, từng tham gia một số dự án điện ảnh như Hoa hậu giang hồ, Chuyện ma gần nhà. Trong phim Mai, cô đóng Diễm - đồng nghiệp của Mai (Phương Anh Đào đóng).

Anh Đức - Anh Phạm chia sẻ về hôn nhân

Lê Minh

Ảnh, clip: NVCC