Từng stress, thu mình vì biến cố

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Anh Đức kể vừa tốt nghiệp khóa Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM hồi tháng 12/2025.

Diễn viên Anh Đức.

Nhiều năm qua, Anh Đức đảm đương nhiều vai trò, từ tác giả, biên kịch, dàn dựng đến diễn xuất. Việc trở thành đạo diễn là hướng đi mới của anh sau nhiều năm theo nghề.

Trong tương lai, Anh Đức định hướng công việc sư phạm với mong muốn giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ đàn em phát triển sâu hơn về nghệ thuật.

Ít ai biết, các tác phẩm điện ảnh trăm tỷ của Trấn Thành đều có bóng dáng của Anh Đức. Nam diễn viên là người đứng sau, tham gia từ khâu kịch bản, casting và quay phim với các dự án như Nhà bà Nữ, Mai hay gần nhất là Thỏ ơi!

Anh Đức và Trấn Thành vốn có tình bạn gần 30 năm, quen biết và chơi thân từ lúc còn đi học đến khi làm nghề. Cả hai như tri kỷ, thấu hiểu hết những vui buồn, vinh quang lẫn nước mắt hay những điều sâu kín của đối phương.

Chạm ngưỡng gần 40, khi ai nấy đều đã lập gia đình, họ vẫn giữ mối quan hệ gắn bó. Thỉnh thoảng đôi bạn thân hẹn nhau ăn uống, tâm sự về nghề nghiệp và cuộc sống. Chính Trấn Thành là người động viên, giúp Anh Đức cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn.

Anh Đức bên người bạn thân Trấn Thành.

Với Anh Đức, Trấn Thành là người có tài và luôn làm điều mà nhiều người khác chưa dám làm. Nam nghệ sĩ thể hiện cảm xúc cá nhân một cách quyết liệt để thuyết phục số đông.

“Thành có giai đoạn bồng bột, bốc đồng, điều này tuổi trẻ không ai tránh khỏi. Theo thời gian, bạn chững chạc và thay đổi tích cực hơn. Trấn Thành dù làm gì hay nói gì đều nhận ý kiến trái chiều. Bạn ghi nhận, hiện thực hóa bằng công việc hay thành quả nghệ thuật. Đó là điều tôi nể và quý Thành”, Anh Đức kể.

Anh Đức hay được mọi người trêu là người duy nhất dám chê bai Trấn Thành. Nam diễn viên không ngại thẳng thắn đưa ra lời phê bình, góp ý cho bạn thân và ê-kíp.

Theo anh, tất cả sự phản biện hay tranh cãi đều để tìm ra phương án tốt nhất cho sản phẩm. Anh Đức mừng vì các tác phẩm ra rạp được khán giả ủng hộ, liên tiếp phá kỷ lục giới điện ảnh trong những năm gần đây.

Diễn viên Anh Đức trầm lắng sau nhiều biến cố.

Anh Đức từng có giai đoạn hoạt động sôi nổi, tham gia nhẵn mặt ở các gameshow hay tụ điểm tấu hài. Tuy nhiên, khi càng làm việc và tiếp xúc nhiều người, anh cảm giác mình hướng nội và năng lượng không còn phù hợp. Diễn viên chủ động giảm dần các hoạt động để dành thời gian học tập, trau dồi.

Năm 2020, Anh Đức vướng vào biến cố trong sự nghiệp khiến anh suy sụp, stress. Diễn viên sống thu mình, vật lộn với mớ cảm xúc tiêu cực mỗi ngày. Sau thời gian bế tắc, anh vực dậy bản thân và tìm kiếm niềm vui từ mọi người xung quanh.

“Khi vướng vào chuyện không như ý, ai cũng loay hoay mong sớm vượt qua. Tôi lắng lại 1 thời gian để đối diện với chính bản thân. Giờ tôi trầm lắng hơn, có lẽ sau loạt biến cố và quá trình học tập khiến tôi thay đổi nhiều”, anh kể.

Hôn nhân lãng mạn, không ghen với vợ kém 12 tuổi

Tháng 9/2024, Anh Đức và bà xã - diễn viên Anh Phạm lên xe hoa. Sau hơn 1 năm cưới, diễn viên vui vì hai người có chung chí hướng, luôn nghĩ cho đối phương trong mọi việc. Nhờ thế, họ không chịu áp lực nặng nề khi trở thành vợ chồng.

Anh Đức và bà xã kém 12 tuổi - diễn viên Anh Phạm.

Điều khiến nam diễn viên hạnh phúc nhất là tìm được người bạn đồng hành trong đời sống. Mỗi ngày, họ thoải mái chia sẻ tất tần tật mọi thứ, từ những buồn vui, hạnh phúc thăng hoa lẫn giai đoạn ủ dột, bế tắc nhất.

Sau giây phút “vợ chồng son”, hôn nhân các cặp đôi bước vào giai đoạn thực tế với các thách thức về nhiều mặt. Anh Đức và Anh Phạm ý thức rõ điều này nên thường trò chuyện, tâm sự để cùng nhau giải quyết mọi việc.

Vợ chồng diễn viên quan niệm hôn nhân muốn bền vững cần sự chân thành. Từ ngày đầu yêu nhau, họ thẳng thắn mọi khía cạnh, từ cảm xúc, công việc, tài chính đến các mối quan hệ bên ngoài. Cả 2 chọn chia sẻ mọi điều, không che giấu góc khuất hay cố giữ hình ảnh với bạn đời.

Hôn nhân cũng giúp Anh Đức trưởng thành, làm việc có trách nhiệm, cảm giác mọi thứ nề nếp hơn. Trước đây do công việc bận rộn, diễn viên ít dành thời gian cho người thân. Dần anh nhận ra đây là điều quan trọng nhất nên làm bất cứ việc gì đều hướng về nó.

Vợ chồng Anh Đức gìn giữ sự lãng mạn, mỗi ngày vẫn ghen để "hâm nóng" tình yêu.

Anh Phạm được khen “xinh như hoa hậu”, lại thường xuyên diễn cặp các bạn diễn trẻ đẹp, phong độ, anh có ghen?, Anh Đức nói việc ghen tuông, hờn giận là gia vị trong tình yêu. Cả 2 chưa bao giờ để mọi thứ đi quá xa, vô tình dẫn đến mất niềm tin hay nghi ngờ, trách móc đối phương.

“Đôi lúc, tôi hay hỏi vợ hôm nay có đóng với bạn diễn nào đẹp trai không, Anh Phạm cũng hỏi ngược lại như thế. Mọi thứ có chừng mực như 1 cách hâm nóng hôn nhân chứ không có gì quá đáng”, anh tếu táo.

Sau giờ làm, họ cố gắng dành thời gian tâm sự, trò chuyện với nhau về 1 ngày đã qua. Dịp cuối tuần, vợ chồng giữ thói quen vào bếp nấu ăn hay đưa nhau mua sắm, ăn uống.

Anh Đức và Anh Phạm chưa có kế hoạch sinh em bé vì muốn dành thêm thời gian cho nhau. Cả hai quan niệm con cái là Trời cho nên thoải mái đón nhận nếu “đủ duyên”.

Vợ chồng Anh Đức tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn tại Thái Lan

