Trên trang cá nhân, Thuỷ Tiên và chồng vừa chia sẻ loạt ảnh cưới và nhận lời chúc phúc của bạn bè, người hâm mộ. Thuỷ Tiên trông khác lạ không nhận ra khi mặc váy cưới trong ngày trọng đại. Nhiều người nhận ra cô chính là Liễu - cô em chồng đáng ghét, xấu người xấu nết của chị cả Huệ trong Về nhà đi con.

Đây cũng là vai diễn mang tới thành công vang dội cho Thuỷ Tiên. Tuy nhiên sau đó, cô gần như biến mất trên màn ảnh và sống kín tiếng.

Trong ngày vui, cặp đôi diện đồ cưới truyền thống, Thuỷ Tiên trang điểm đơn giản và rạng ngời hạnh phúc. Cặp đôi mới công khai tình cảm hồi tháng 5/2025, chú rể không hoạt động trong showbiz và đám cưới được tổ chức ấm cúng tại quê nhà.

Thủy Tiên sinh năm 1995, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Á quân chương trình Bước nhảy ngàn cân năm 2015 và giảm 31kg vào năm 2021 nhờ chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt.

Thuỷ Tiên trong "Về nhà đi con"

Ảnh: FBNV