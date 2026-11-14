HÀN QUỐC - Sau khi diễn viên 'Bỗng dưng trúng số' Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông vì lái xe khi say rượu, chương trình giải trí "Hang Out With Yoo" thông báo sẽ chỉnh sửa, cắt tối đa thời lượng xuất hiện của nam diễn viên.

Ngày 14/11, News1 đưa tin diễn viên Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông vào rạng sáng cùng ngày tại quận Mapo, Seoul. Nam diễn viên bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu và va chạm với một xe vệ sinh môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh ở mức bị thu hồi giấy phép lái xe.

Công ty quản lý CLN Company xác nhận Go Kyung Pyo đã hoàn tất quá trình làm việc với cảnh sát và được về nhà. Trong thông cáo, đơn vị này cho biết nam diễn viên thừa nhận sai phạm, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi và nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình.

Go Kyung Pyo nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của việc lái xe sau khi uống rượu, cam kết chấp nhận mọi hình thức xử lý, chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Diễn viên Go Kyung Pyo. Ảnh: Chosun

CLN Company cũng gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, khán giả và những người liên quan, đồng thời cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý nghệ sĩ để tránh sự việc tương tự tái diễn.

Sau vụ việc, đài MBC xác nhận sẽ cắt giảm tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo trong chương trình Hang Out With Yoo nhằm tránh gây khó chịu cho khán giả.

Nam diễn viên dự kiến góp mặt trong tập phát sóng lúc 18h30 ngày 14/11, với chủ đề Lễ hội âm nhạc Seoul 1995. Do chương trình đã hoàn tất lịch phát sóng, ê-kíp cho biết sẽ nhanh chóng chỉnh sửa nội dung để hạn chế các phân cảnh có anh.

Vụ tai nạn xảy ra trong lúc Go Kyung Pyo đang tham gia nhiều chương trình giải trí. Anh hiện là thành viên cố định của Sixth Sense: B-side và dự kiến xuất hiện trong Hang Out With Yoo. Nam diễn viên còn có 2 dự án sắp phát hành là Bogum's Magicical 2, lên sóng ngày 29/11 và Great Escape: Urban Horror, dự kiến ra mắt ngày 2/12.

Bên cạnh đó, Go Kyung Pyo dự kiến tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên Kyungpyo Night tại Seoul vào ngày 21/11.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh tại Đại học Konkuk. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật năm 2010 và từng tham gia chương trình hài Saturday Night Live Korea. Nam diễn viên được khán giả biết đến rộng rãi qua các phim truyền hình như Lời hồi đáp 1988, Muôn kiểu ghen tuông, Ngôi sao khoai tây... Trên màn ảnh rộng, anh từng gây sốt với phim Bỗng dưng trúng số.

Go Kyung Pyo trong "Bỗng dưng trúng số":