HÀN QUỐC – Diễn viên Châu Tấn vượt qua nhiều đối thủ để giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 31 với vai diễn trong phim "Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn".

Theo Sina, Châu Tấn được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc thuộc hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026.

Phát biểu khi nhận giải, nữ diễn viên chia sẻ cô đã có hơn 30 năm làm nghề và trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Diễn viên Châu Tấn thắng giải thưởng lớn tại LHP Quốc tế Busan 2026.

“Cuộc sống mang đến cho chúng ta đủ loại thay đổi. Có những điều chúng ta có thể chấp nhận, có những điều mong đợi. Chẳng hạn, tôi rất vui khi nhận giải thưởng hôm nay. Nhưng cũng có những thay đổi khiến chúng ta vô cùng buồn bã”, cô nói.

Châu Tấn bày tỏ mong muốn mỗi người có đủ can đảm đối diện với những bước ngoặt của cuộc đời, đồng thời giữ niềm tin rằng mọi chuyện có thể chuyển biến theo hướng tích cực. Trên sân khấu, cô cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn, ê-kíp làm phim và cha mẹ.

Đại hoa đán của Trung Quốc tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim.

Tác phẩm Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn do Châu Tấn đóng chính cũng nhận giải Cống hiến nghệ thuật tại liên hoan phim năm nay.

Khoảnh khắc Châu Tấn được vinh danh, nhiều nghệ sĩ, khán giả đứng dậy và dành cho cô những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Diễn viên Trần Khôn - người bạn thân thiết của cô trong giới giải trí cũng đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Trong Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn, Châu Tấn vào vai Giang Nguyệt, người phụ nữ mắc kẹt giữa những trách nhiệm của 3 thế hệ, vừa là con gái, vừa là mẹ. Cuộc sống của cô liên tiếp gặp biến cố: Ly hôn, phá sản, mất cha và nỗi lo lắng khi con gái chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học.

Châu Tấn và ê-kíp đoàn phim trong buổi giao lưu.

Vai diễn đòi hỏi Châu Tấn thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ mất mát, hoang mang đến nỗ lực thích nghi trước những thay đổi. Diễn xuất của cô được đánh giá cao nhờ cách khắc họa tinh tế những giằng xé nội tâm và hoàn cảnh của người phụ nữ ở giai đoạn nhiều thử thách.

Phim do đạo diễn Cố Hiểu Cương thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Châu Tấn, Hề Mỹ Quyên, Vương Thánh Địch... Đây là phần thứ ba trong loạt phim Sơn thủy của đạo diễn.

Châu Tấn sinh năm 1974, là sao hạng A của Trung Quốc, được mệnh danh "Đại hoa đán" của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều vai diễn nổi tiếng trong phim Họa Bì, Anh Hùng xạ điêu, Như Ý truyện... Tên tuổi của cô được khẳng định từ khán giả lẫn giới chuyên môn với các giải thưởng lớn như Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã cùng các thành tích ở quốc tế.

Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra tại thành phố cảng Busan từ ngày 6 đến 15/10. Sự kiện năm nay trình chiếu tổng cộng 315 bộ phim, có 14 tác phẩm cạnh tranh cho giải thưởng cao nhất (Busan Award).

Bên cạnh Châu Tấn, nữ diễn viên Nhật Bản Kashun Himeno được trao giải Diễn viên xuất sắc với vai diễn trong Satoko Always. Đạo diễn âm thanh Lý Đan Phong cũng được vinh danh Đóng góp nghệ thuật với phim Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn. Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, giải thưởng thuộc về nhà làm phim người Đài Loan Lee Yun Chan với tác phẩm To Be Ordinary. Trong khi đó, Midday Meal của đạo diễn Iran Majid Majidi giành giải Phim hay nhất. Từ năm 2027, phim chiến thắng ở hạng mục này sẽ đủ điều kiện được lựa chọn tranh giải Phim quốc tế tại Oscar.

Diễn viên Châu Tấn và đoàn phim "Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn" trên thảm đỏ bế mạc LHP

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: LHP Busan, FBNV