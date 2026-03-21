Sự kiện Liên hoan phim CMG lần đầu do CCTV tổ chức vừa diễn ra tại Bắc Kinh, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Hoa ngữ.

Tại đây, Chương Tử Di trở thành tâm điểm khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Nữ diễn viên được nhận xét có gương mặt tròn hơn, phần má đầy khiến tổng thể thay đổi. Một số ý kiến cho rằng cô đang trong giai đoạn tăng cân nên chưa ở trạng thái tốt nhất.

Trước đó vài ngày, Chương Tử Di cho biết đã tăng 5kg để phù hợp hơn với nhân vật mới. Nữ diễn viên cũng tiết lộ sẽ tham gia một dự án điện ảnh vào tháng 4, hiện vẫn trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản và chưa ấn định lịch quay.

Bên cạnh đó, dấu hiệu tuổi tác cũng phần nào lộ rõ khi vùng khóe miệng có xu hướng chảy xệ, tạo cảm giác thiếu cân đối với phần gò má đầy đặn.

Dưới ống kính độ phân giải cao, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1979 bị nhận xét khó giữ phong độ như trước.

Sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, Chương Tử Di là một trong những gương mặt hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc. Cô bắt đầu học múa từ năm 8 tuổi và theo học tại Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 11 tuổi.

Nữ diễn viên từng được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 1996, Chương Tử Di trúng tuyển Học viện Hý kịch Trung ương, chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Tên tuổi Chương Tử Di gắn liền với nhiều tác phẩm nổi bật như: Đường về nhà, Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, 2046, Thập diện mai phục, Hồi ức của một Geisha... giúp cô ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế.

