Từng ghi dấu ấn với loạt vai diễn gai góc, có phần ngỗ ngược trên màn ảnh nhỏ, nam diễn viên sinh năm 2000 Nguyễn Lâm Nguyên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi vừa trở thành Trung úy công an cùng diễn viên Bảo Thanh.

Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, diễn viên Lâm Nguyên đã có những chia sẻ chân thành về cột mốc đặc biệt này, những áp lực phía sau bộ quân phục cũng như hành trình nỗ lực thoát khỏi "cái bóng" của những vai diễn phản diện.

Bỡ ngỡ với "giao diện" mới

Lâm Nguyên vừa trở thành Trung tá công an.

- Khán giả khá bất ngờ khi biết anh và diễn viên Bảo Thanh vừa chính thức có biên chế trong ngành công an và nhận hàm Trung úy. Anh đã quen với "giao diện" và vị trí mới này chưa?

Trước khi vào biên chế chính thức của Nhà hát Kịch CAND, tôi cũng đã có 4 năm ký hợp đồng, cống hiến và gắn bó tại đây. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã dần quen với nhịp độ công việc cũng như màu sắc đặc thù của nhà hát là phục vụ cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân.

Trong suốt 4 năm gắn bó, chắc do "cơ địa" nên tôi chưa từng được đảm nhận vai chiến sĩ công an nào mà toàn chuyên trị dạng vai nghịch ngợm, có chút hư hỏng nhưng vẫn biết quay đầu là bờ. Tôi cũng rất thích dạng vai phản diện vì đời sống và tính giáo dục rất cao: Gieo nhân nào gặp quả đó.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi chính thức được khoác lên mình bộ quân phục. Cảm giác ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ với "giao diện" mới này, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với vị trí mình có được.

- Khi chính thức trở thành diễn viên trong lực lượng công an nhân dân, bên cạnh niềm tự hào sẽ có chút áp lực?

Khi khoác lên mình bộ quân phục, tôi luôn phải suy nghĩ làm sao để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người, đồng thời phải biết cách cân bằng hài hòa giữa công việc chung của đơn vị và các dự án riêng. Tôi biết chặng đường tới sẽ áp lực, đòi hỏi bản thân phải cố gắng cống hiến và hoàn thiện nhiều hơn nữa.

Hơn nữa, là một nghệ sĩ chiến sĩ trong lực lượng CAND, tôi tự ý thức được mình sẽ có nhiều khuôn khổ và hạn chế nhất định so với các diễn viên tự do hay diễn viên ở các nhà hát khác. Lúc này, tôi chỉ biết tự động viên bản thân bằng hai từ: "Cố gắng!".

Lâm Nguyên trong phim "Bước chân vào đời".

Không sợ bị "đóng khung" dạng vai bad boy trên màn ảnh

- Một số đồng nghiệp và khán giả bình luận vui rằng vì anh chuyên đóng vai "lấc cấc" nên nhìn chưa quen mắt với hình ảnh mới. Anh có sợ bị đóng khung với dạng vai "bad boy", khó "hoàn lương" trên màn ảnh?

Năm nay tôi có cơ hội tham gia phim truyền hình và tạo được chút ấn tượng nho nhỏ qua vai Bằng trong phim Bước chân vào đời của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng. Việc được đến gần hơn với công chúng là nguồn động lực to lớn đối với tôi.

Quan điểm làm nghề của tôi lúc nào cũng gói gọn trong chữ "Duyên". Có duyên mới có cơ hội làm nghề và khi cơ hội đến, tôi sẽ dồn hết tâm sức để tập trung và sáng tạo. Thế nên, tôi không sợ mình bị "chết" với một dạng vai nào cả, điều quan trọng là cơ duyên đưa mình đến với nhân vật nào để thể hiện cho khán giả thấy.

- Chuyên đảm nhận tuyến nhân vật thanh niên hư hỏng từ 'Bước chân vào đời' đến 'Căn nhà không mái che', anh có nhận về nhiều bình luận "khó ưa" từ người xem?

Tôi không ngại việc khán giả có ấn tượng xấu về mình. Khi mọi người ghét hay để lại những bình luận khó nghe, tôi hiểu đó là cảm xúc họ dành cho nhân vật, chứ không phải con người thật của mình ngoài đời. Hơn nữa, khi một vai diễn tạo được dư luận và sự chú ý lớn như vậy, tôi thấy mừng vì vai diễn được quan tâm. Điều đó cho tôi động lực và niềm tin vào nghề mình chọn để cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa.

Khát khao được hóa thân thành chiến sĩ công an trên màn ảnh

Lâm Nguyên ngoài đời.

- Anh cũng muốn có cơ hội được hóa thân thành chiến sĩ công an trên màn ảnh chứ?

Tất nhiên rồi! Không chỉ riêng vai chiến sĩ công an, tôi khao khát được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được thử sức ở mọi dạng vai từ chính diện đến phản diện. Với một người diễn viên, tôi coi việc được biến hóa đa dạng như vậy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong sự nghiệp.

- Trung tá Hoàng Công nhận xét ngoài đời anh là người ngây ngô, trong sáng và giàu năng lượng. Còn anh tự thấy mình thế nào?

Nghệ sĩ Hoàng Công là một người sếp mà tôi luôn kính trọng. Ngay từ những ngày đầu tôi mới chân ướt chân ráo bước vào nhà hát, anh Công đã luôn quan tâm sát sao, tận tình chỉ bảo từ những điều nhỏ nhất. Những điều anh Công nhận xét cũng phản ánh đúng một phần tính cách thật của tôi ngoài đời. Tôi luôn mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh và đặc biệt đề cao sự thật thà trong cách sống.

- Vì anh là gương mặt khá mới nên nhiều khán giả vẫn chưa biết nhiều thông tin. Anh có thể giới thiệu để mọi người biết thêm?

Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Lâm Nguyên, sinh năm 2000, quê ở Thanh Ba (Phú Thọ). Tôi từng theo học lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh K38 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, dưới sự dìu dắt của NSND Lê Khanh.

Lâm Nguyên trong "Căn nhà không mái che" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC