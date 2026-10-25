Đối lập với vẻ ngoài khắc khổ và đời sống nghèo khó của nhân vật Hạnh trên phim "Căn nhà không mái che", ngoài đời diễn viên Huyền Lizzie vô cùng xinh đẹp và có cuộc sống sung túc.
Huyền Lizzie ở hậu trường "Căn nhà không mái che":
Ảnh, video: FBNV
Diễn viên Huyền Lizzie: Lột xác ở phim mới, tuổi 36 hạnh phúc không cần đàn ôngHuyền Lizzie chia sẻ về quá trình kết hợp với hai diễn viên Duy Hưng và Doãn Quốc Đam trong phim mới cũng như màn lột xác của cô. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về hạnh phúc hiện tại.