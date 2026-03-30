Ngày 30/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin buổi livestream của Điền Hi Vi (29 tuổi) bất ngờ bị gián đoạn khoảng 20 phút với lý do “trang phục hở hang không phù hợp”.

Trong buổi phát sóng, nữ diễn viên diện sườn xám cách tân tông xanh hồng, thiết kế cổ chữ V sâu tôn vòng một và làn da trắng. Tạo hình gợi cảm này được cho là nguyên nhân khiến chương trình bị ngắt sóng khi đang trực tiếp.

Sau khi gián đoạn, ê-kíp phải sử dụng bảng che phía trước ngực để điều chỉnh trang phục, giúp buổi livestream tiếp tục.

Không chỉ gây chú ý bởi sự cố, ngoại hình của cô cũng trở thành đề tài bàn luận. Dù chỉ nặng khoảng 39kg, thiết kế ôm sát khiến phần lưng bị siết chặt, tạo cảm giác kém thoải mái. Từ khóa liên quan nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trước phản ứng từ dư luận, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, cho rằng nữ diễn viên vốn đã mảnh mai và không cần diện trang phục quá bó sát.

Dù gặp tình huống bất ngờ, Điền Hi Vi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười và hoàn thành buổi livestream.

Điền Hi Vi sinh năm 1997 tại Trùng Khánh (Trung Quốc), tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2018 và được biết đến qua các dự án như Khanh Khanh nhật thường, Điền canh kỷ, Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (2023)…

Với ngoại hình ngọt ngào và lối diễn tự nhiên, cô được xem là một trong những tiểu hoa đán tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ.

