Ngày 29/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin Cúc Tịnh Y (32 tuổi) đang vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng nghiêm trọng với công ty quản lý Shanghai Siba Culture Media. Theo đó, phía công ty yêu cầu nữ nghệ sĩ bồi thường tới 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Phía Shanghai Siba Culture Media khẳng định hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn hiệu lực đến năm 2033, đồng thời cho biết đã chi trả khoảng 139 triệu NDT (hơn 500 tỷ đồng) trước thuế cho Cúc Tịnh Y trong suốt 10 năm hợp tác.

Ngược lại, Cúc Tịnh Y cho rằng hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6/2024 và tố công ty làm giả chữ ký trong phụ lục gia hạn. Kết quả giám định chữ viết được cho là chưa thể xác định tính xác thực, khiến vụ việc rơi vào thế giằng co pháp lý.

Ồn ào này được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của nữ diễn viên. Bộ phim Nguyệt Lân Kỷ do cô đóng chính đã 3 lần hoãn chiếu dù đạt gần 2 triệu lượt đặt xem trước. Trong suốt 2 năm qua, cô gần như không có tác phẩm mới lên sóng và hoạt động thương mại cũng bị hạn chế đáng kể.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng mức bồi thường 300 triệu NDT là quá cao, đồng thời chỉ trích các điều khoản ràng buộc kéo dài gây bất lợi cho nữ diễn viên. Một số người còn ví đây là dạng “hợp đồng nô lệ”, khi tỷ lệ phân chia lợi nhuận bị cho là mất cân đối.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, nổi tiếng sau khi hoạt động trong nhóm SNH48 trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn với nhiều dự án cổ trang như Hoa Nhung, Gia Nam Truyện, Thư Sinh Xinh Đẹp... đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo dù không ít lần vướng tranh cãi về nhan sắc.

