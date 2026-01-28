Đình Hiếu sinh năm 1980 tại TPHCM. Anh là MC, diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam, từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Gọi giấc mơ về, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời... Trước khi đến với nghề diễn, anh tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải TPHCM.

Diễn viên Đình Hiếu - gương mặt quen thuộc của màn ảnh miền Nam.

Sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu từ những vai nhỏ sau khi lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn tại hãng phim TFS. Tuy nhiên, chỉ đến khi góp mặt trong bộ phim Hương phù sa, Đình Hiếu mới thực sự khẳng định năng lực bản thân.

Nhiều năm qua, Đình Hiếu âm thầm làm nghề, đều đặn diễn xuất và đảm nhiệm công việc MC. Chia sẻ với VietNamNet, nam diễn viên nói ở tuổi trung niên, cơ hội làm nghề của anh không còn nhiều.

Đình Hiếu thừa nhận lửa nghề và sự nhiệt huyết không còn cháy bỏng như xưa, bù lại sự chín chắn, trưởng thành giúp anh gắn bó lâu bền với nghệ thuật.

“Nhận mỗi dự án, tôi cho phép mình chậm lại để quan sát, có góc nhìn đa chiều hơn. Tất nhiên mỗi lứa tuổi có những áp lực riêng. Tôi sợ nhất mình bị lạc hậu, tụt lại phía sau bởi các em bây giờ quá giỏi và năng động”, anh kể.

Nam diễn viên miệt mài đóng phim, làm MC.

Gần đây mỗi khi đi Cinetour, Đình Hiếu được 1 số bạn trẻ xin chụp ảnh, kèm chia sẻ “Chụp về cho mẹ con xem”. Diễn viên đôi chút chạnh lòng vì tên tuổi của mình không được nhiều khán giả Gen Z biết.

Sắp tới, anh dự định nhận lời tham gia dự án trên các nền tảng mạng để tên tuổi được phổ biến hơn.

Năm 2021, Đình Hiếu lên xe hoa với bà xã kém 8 tuổi. Nam diễn viên kể bạn đời tính tình hiền lành, nhẹ nhàng nên trong quá trình quen nhau đến khi kết hôn, cặp đôi không có nhiều tranh cãi.

Dù cách biệt 8 tuổi, Đình Hiếu quan niệm điều này bình thường vì cả 2 đều thuộc lứa 8X. Họ dễ dàng trao đổi, lắng nghe và luôn suy nghĩ cho đối phương. Cặp đôi cũng gìn giữ sự lãng mạn trong hôn nhân, nhờ thế tình cảm tươi mới như lúc mới yêu.

Diễn viên, MC Đình Hiếu có hôn nhân hạnh phúc với bà xã kém 8 tuổi.

“Vợ chồng tôi sống bình dị, đặt trách nhiệm và tình yêu thương lên hàng đầu. Sự bình dị đôi khi lại bền vững, thay vì phải gồng lên chứng tỏ thì không hay”, anh cho hay.

Vợ chồng Đình Hiếu có 1 cô con gái hơn 4 tuổi. Do sống cùng cha mẹ, vợ chồng nam diễn viên được họ hỗ trợ chăm sóc cháu để cả 2 yên tâm ra ngoài làm việc đảm bảo thu nhập.

Thời gian qua, Đình Hiếu hoạt động sôi nổi ở mảng phim ảnh. Anh góp mặt trong phim điện ảnh Thiên đường máu - tác phẩm ra rạp đầu tháng 1 hiện đạt doanh thu gần 125 tỷ đồng. Diễn viên cũng tham gia phim Duyên và series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Mới đây, anh góp mặt vào 2 tập phim Cơm nhà nghèo và Người thầy năm xưa thuộc chuỗi series. Đình Hiếu nói không phân biệt phim điện ảnh hay truyền hình, ngắn tập hay dài tập. Chỉ cần kịch bản ưng ý và ê-kíp chỉn chu, anh đều nhận lời tham gia.

Diễn viên thời gian qua trở lại với loạt dự án phim ngắn, phim truyền hình và điện ảnh.

Nhiều người thường nghĩ phim ngắn dễ đóng hơn phim dài nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Với Đình Hiếu, phim ngắn đòi hỏi diễn viên phải “có nghề” vì thời lượng không cho phép sự dông dài.

“Trong một thời gian ngắn, bạn phải khiến khán giả tin và theo dõi được câu chuyện. Phim ngắn không có đất để diễn viên giải thích hay diễn tả từ từ; mọi thứ phải được gói ghém chuẩn xác để kịp tiến độ sản xuất”, anh chia sẻ.

Diễn viên Đình Hiếu trong "Phim ngắn cuối tuần"

Ảnh, clip: ĐPCC