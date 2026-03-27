Sau đám cưới vào tháng 11/2025, cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Gặp gỡ và bén duyên từ phim Đừng nói khi yêu, sắp tới họ lần đầu vào vai người yêu của nhau. Ngược đường ngược nắng kể vai Mai (Ngọc Huyền) - Trung (Đình Tú), cặp đôi trái dấu, “oan gia ngõ hẹp” với nhiều hiểu nhầm, khúc mắc, tranh cãi rồi dần dần yêu nhau từ lúc nào không hay.

Nói về chuyện đóng cặp cùng bà xã, Đình Tú chia sẻ: "Thực ra tôi cảm thấy đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khác có khi còn đỡ hơn đóng với vợ mình. Thử tưởng tượng nụ hôn của chúng tôi được trao đi giữa sự chứng kiến của rất nhiều người, đã thế ê-kíp còn trêu chọc nữa, cảnh hôn mà phải quay đến mấy đúp mới đạt. Không hiểu sao đóng cảnh tình cảm lại căng thẳng vậy!".

Ngọc Huyền chia sẻ thêm: "Ngay từ khi nhận được kịch bản, tôi đã bảo với anh Tú không được góp ý gì về diễn xuất của tôi. Có lẽ bởi bình thường ở ngoài tôi đã rất bướng thậm chí có những điều biết mình sai mà vẫn cố cãi (cũng hơi xấu tính, cười) cũng may anh Tú người lớn chia sẻ cùng tôi".

Sau dự án lần này, Đình Tú cho hay cả anh và Ngọc Huyền đều mong nếu như được mời đóng chung ở phim tiếp theo, cặp đôi mong muốn được góp sức ở hai phương diện khác nhau, nhiều "drama" gay cấn và đối lập hơn để tạo được nhiều xúc cảm hơn nữa.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, Ngọc Huyền cho hay cô ấn tượng hơn cả với Đình Tú bởi sự chỉn chu, người lớn của anh.

Hiện tại hai vợ chồng Ngọc Huyền đang ở cùng bố mẹ đẻ của Huyền do căn nhà riêng của hai vợ chồng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Cô cho biết: "Từ khi có anh Tú về sống cùng, mẹ tôi đỡ quát tôi hơn hẳn bởi sự lười biếng và bừa bộn của tôi. Không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ và hài hước. Thậm chí đôi lúc tôi còn nghĩ mẹ quý con rể hơn hẳn con gái mẹ (cười)".

Ngọc Huyền kể từ khi yêu nhau, Đình Tú thường xuyên dành nhiều sự quan tâm đến gia đình, biết mẹ cô thích hoa nên nhiều hôm dù muộn vẫn đi chợ hoa rồi mang tới cho mẹ cắm. Anh cũng là người chăm chỉ làm việc nhà, chủ động dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ và phơi đồ cho vợ mà không hề phàn nàn bất kỳ điều gì.

Vợ chồng cô không bao giờ cầm điện thoại của người kia để kiểm tra chứ đừng nói là phải cài định vị hay hỏi những câu như: "Anh/em đang ở đâu, mấy giờ về nhà?". Đình Tú thậm chí còn quên cả mật khẩu điện thoại của vợ, khi có việc mới hỏi.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc khi quen và yêu Đình Tú, có ngại về việc anh đào hoa, được gọi là nam thần trên màn ảnh, Ngọc Huyền cho hay ban đầu không có ấn tượng đặc biệt và Đình Tú cũng không phải gu chàng trai cô thích. Thậm chí những gì Tú nói cô còn cảm thấy sến súa. Vậy mà chỉ sau hơn 1 tháng, cả hai lại trò chuyện nhiều, có những ngày không có lịch quay vẫn "kiếm cớ" mua đồ ăn, cafe cho ê-kíp để được nhìn thấy người kia và trò chuyện cùng nhau.

"Chúng tôi thoải mái khi nhắc về người yêu cũ của nhau hoặc vẫn tếu táo đùa đùa chứ không bao giờ ghen hay nói mãi về một chuyện. Mà đa số là tôi trêu anh Tú, vì tôi yêu đương kín tiếng chứ không như anh ấy (cười)", Ngọc Huyền chia sẻ với VietNamNet.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiết lộ trước khi đồng ý cho Đình Tú chia sẻ ảnh công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội, cặp đôi đã đăng ký kết hôn trước đó. Đình Tú đã phải chờ một thời gian sau khi cầu hôn cô rồi mới được công khai với mọi người.

Đến nay, đã kết hôn nhưng nếu như nhìn thấy ông xã thả tim vào story hay instagram của cô gái xinh đẹp nào đó là cô sẽ yêu cầu gỡ luôn. Theo Ngọc Huyền, điều này không phải vì ghen mà là cô không muốn nghe những thông tin như ông xã của mình lại "thả thính" hay chăm chỉ tương tác với các bạn nữ xinh đẹp khác trên mạng xã hội.

Về phía Đình Tú, nam diễn viên khẳng định đến thời điểm này, câu chuyện tình yêu và hôn nhân của vợ chồng đều suôn sẻ, thuận lợi và được mọi người yêu thương. Cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian sinh con, tuy nhiên do Huyền là con gái đầu nên gia đình vợ có vẻ sốt ruột hơn. "Chúng tôi dự định sau khi phim đóng máy, hai vợ chồng sẽ đi khám sức khoẻ tổng quát để sẵn sàng mọi thứ chuẩn bị đón em bé", anh nói với VietNamNet.

