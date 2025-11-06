Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền và Đình Tú là hai diễn viên quen thuộc trên sóng giờ vàng. Cặp đôi yêu nhau khi đóng phim Đừng nói khi yêu và kín tiếng suốt 2 năm trước khi công bố chuyện tình cảm vào tháng 6 vừa qua.

Sau khi đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi theo nghi thức truyền thống, Ngọc Huyền và Đình Tú tổ chức tiệc cưới vào chiều tối 6/11 tại không gian ngoài trời trong một khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Đến với nhau nhờ phim ảnh và cùng là diễn viên nên cặp đôi chọn decor không gian đám cưới đậm màu sắc điện ảnh với hình ảnh những cuốn phim. Không gian ngoài trời được trang hoàng đơn giản nhưng sang trọng và ấm cúng, đánh dấu khởi đầu hôn nhân của 2 diễn viên hơn nhau 5 tuổi.

Đình Tú chọn vest trẻ trung màu vàng nâu đồng kết hợp sơ mi phóng khoáng còn cô dâu Ngọc Huyền xinh như công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Ngọc Huyền chọn đầm ngắn hở vai trẻ trung kết hợp giày cao gót 20cm để không quá chênh lệch chiều cao với chồng điển trai. Cặp đôi liên tục nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính trong ngày trọng đại.

Ngọc Huyền sinh năm 1997, xuất thân là sinh viên sư phạm. Là diễn viên tay ngang nhưng cô xuất hiện trong khá nhiều phim giờ vàng của VTV như: Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Đừng nói khi yêu, Cha tôi người ở lại... Trong khi đó, Đình Tú sinh năm 1992 và gố mặt trong khá nhiều phim đình đám như: Phi công ký sự, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về và mới nhất là Những chặng đường bụi bặm.

Hình ảnh đầu tiên trong đám cưới:

Ảnh, clip: Sapia