Trong phim Song hỷ lâm nguy, Đinh Y Nhung đóng vai Nhung - 1 người phụ nữ nặng gánh gia đình với nỗi niềm giấu kín.

Đinh Y Nhung tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật từ khi đọc kịch bản. Ngoài đời, diễn viên cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình nuôi em trai tới tuổi trưởng thành, lấy vợ.

"Tôi lo cho em mà trong tay không có gì hết. Ngày em trai đám cưới, tôi ra mộ cha mẹ khóc nói cuối cùng đã thực hiện được ước nguyện của đấng sinh thành. Tôi cảm ơn đạo diễn đã đưa 1 phần câu chuyện về gia đình tôi vào phim", cô nghẹn ngào chia sẻ.

Đinh Y Nhung từng kể với VietNamNet điều khiến cô nuối tiếc nhất là khi nổi tiếng cha mẹ đã không còn.

"Từ giây phút mồ côi, tôi biết cuộc đời đã mất đi điểm tựa. Tôi giống như một cái cây đứng giữa sa mạc, có ngã, có bị vùi dập phải tự đứng dậy sống tiếp", diễn viên cho hay.

Mỗi lần đóng các vai diễn có số phận, cô hay xúc động, cảm giác như "xé lòng" vì những nỗi đau, ám ảnh khi xưa lại quay về trong hồi ức.

Trong phim, Đinh Y Nhung đóng cặp cùng Dustin Nguyễn. Đều là diễn viên thực lực, họ dễ dàng hòa quyện để hoàn thành cảnh quay. Đinh Y Nhung kể bạn diễn mang đến sự tự nhiên từ ánh mắt, cử chỉ, giúp cô dễ dàng nhập vai.

Phim cũng đánh dấu màn tái xuất của tài tử Dustin Nguyễn sau 6 năm vắng bóng màn ảnh Việt và màn chào sân điện ảnh của Streamer triệu view - MisThy.

Dustin Nguyễn vào vai ông Trí - một người thợ dựng rạp cưới lâu năm. Ông có vẻ ngoài gai góc nhưng ẩn sâu lại là sự điềm tĩnh và trầm lắng. Trong khi đó, Thy (MisThy) - con gái ông Trí đại diện cho lớp Gen Z trẻ tuổi, năng động nhưng nóng tính.

Jun Vũ và các diễn viên trẻ trong phim. Do kẹt lịch trình, Dustin Nguyễn không kịp có mặt tại sự kiện.

Trước ý kiến cho rằng vai diễn có phần nhẹ ký so với thực lực của Dustin Nguyễn, đạo diễn Vũ Hà cho biết chính nam diễn viên là người gật đầu đồng ý ngay khi nhận lời mời.

Theo anh, trong phim không có vai nào là chính hay phụ để làm nổi bật cá nhân mà tất cả đều bổ trợ cho câu chuyện chung.

Trong khi đó, MisThy hiểu rõ những hoài nghi, ý kiến trái chiều của số đông dành cho mình. Tuy nhiên, cô cũng tự tin đã dành thời gian học diễn xuất và tham khảo ý kiến của đạo diễn, ê-kíp. Cô mong vai diễn chào sân sẽ đủ sức thuyết phục được khán giả, mở ra cánh cửa điện ảnh trong tương lai.

Song hỷ lâm nguy thuộc thể loại rom-com (hài - tình cảm) do Vũ Hà đạo diễn. Phim lấy bối cảnh Sài Gòn náo nhiệt, xoay quanh những tình huống tréo ngoe khi 2 đám cưới đối lập về hoàn cảnh cùng diễn ra sát vách, vô tình bùng lên những mâu thuẫn.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, từ các gương mặt gạo cội như Dustin Nguyễn, NSND Trung Anh, Đinh Y Nhung đến dàn trẻ năng động như Misthy, Jun Vũ, Hoàng Phi, Khoai Vũ, Hynee… Phim chính thức khởi chiếu từ 3/4.

