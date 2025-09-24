Tại LHP quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) vừa tổ chức sự kiện Vietnam Night quy tụ gần 600 khách mời là các nhà làm phim, phát hành phim và nghệ sĩ từ Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Thái Lan và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua với tốc độ tăng trưởng từ 15-20% mỗi năm, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của VFDA - tổ chức vừa đóng vai trò của một Film Commission, vừa góp tiếng nói với nhà nước trong xây dựng luật và chính sách điện ảnh.

Thông qua các sáng kiến như Bộ Chỉ số thu hút đoàn phim (PAI) và LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), VFDA đã góp phần đưa điện ảnh Việt Nam phát triển cùng với nền điện ảnh khu vực. Bà cũng trân trọng mời bạn bè quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, Việt Nam dự DANAFF IV vào năm 2026, dự kiến tổ chức từ 28/6-4/7/2026.

Diễn viên Jung Joon Ho, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA và ông Min Seong Wook - Đồng Giám đốc điều hành của LHP quốc tế Jeonju.

Sự kiện nhận được sự quan tâm và chúc mừng nồng nhiệt từ các lãnh đạo, chuyên gia và nhà làm phim trong khu vực. Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc đã xuất hiện tại Vietnam Night như Oh Ji Ho (Lời cầu hôn thứ 2), Jung Joon Ho (Hitman, Mật danh Iris), Lee Yoon-mi (Tên tôi là Kim Sam Soon), Choi Jaesung, Kim Min (A Shop for Killers), Choi Jaesung (The Iron Empress) cùng nữ diễn viên Việt Nam Đỗ Thị Hải Yến với màn trở lại đáng mong chờ trong bộ phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê (góp mặt trong hạng mục: A Window of Asian Cinema BIFF 2025). Bên cạnh đó, nam diễn viên Park Sung Woong (The Killing Vote) và diễn viên Idol Nation từng là khách mời đặc biệt của DANAFF III cũng tham dự nhiệt tình.

Đặc biệt, sự kiện cũng mang đậm nét giao lưu văn hoá với các tiết mục biểu diễn đặc sắc do nghệ sĩ Hàn Quốc thể hiện, mang lại bầu không khí sôi động, ấn tượng.

Bên cạnh sự góp mặt của diễn viên Jung Joon Ho, sự kiện cũng vinh dự đón tiếp ông Woo Boem Ki - Chủ tịch LHP quốc tế Jeonju. Diễn viên Jung Joon Ho bày tỏ: “Thật vui khi tôi có mặt trong bầu không khí tự do và cởi mở này. Chúng ta ở đây đều là những người yêu điện ảnh Việt Nam nói riêng và điện ảnh nói chung. Tại LHP Châu Á Đà Nẵng năm nay cũng đã có sự hiện diện của các đạo diễn gạo cội Hàn Quốc với nhiều tác phẩm tiêu biểu được trình chiếu".

Diễn viên Lee Yoon-mi của phim "Tên tôi là Kim Sam Soon".

Tại sự kiện, diễn viên Park Sung Woong bày tỏ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm Việt Nam Night chính là khi ông được gặp gỡ, gửi lời chào với khán giả, các chuyên gia Việt Nam và có cơ hội lên sân khấu bày tỏ lời cảm ơn. Thông qua giao lưu và hợp tác, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung.

Diễn viên Park Sung Woong và Idol Nation

Điện ảnh Việt và những dự án mới được giới thiệu tại Việt Nam Night

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Vietnam Night là phần giới thiệu 2 dự án điện ảnh sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim lịch sử - giả tưởng lấy cảm hứng từ truyền thuyết về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Với quy mô sản xuất lớn, kịch bản được đầu tư công phu cùng đội ngũ sáng tạo trẻ trung, nhà sản xuất hy vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho dòng phim lịch sử Việt Nam, vừa mang tính giải trí, vừa gợi mở chiều sâu văn hóa.

Bên cạnh đó, Sài Gòn Oppa là dự án hợp tác Việt - Hàn, do đạo diễn Park Gyu Tea - người đứng sau thành công vang dội của bộ phim hài ăn khách Bỗng dưng trúng số - đảm nhận vai trò đạo diễn. Lấy bối cảnh TPHCM hiện đại, bộ phim xoay quanh những va chạm văn hóa và câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến (phải) tại sự kiện.

Ảnh: VFDA