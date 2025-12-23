Sau thành công của phim kinh dị Quỷ nhập tràng, nhà sản xuất chính thức công bố phần 2.

Nhân vật trung tâm trong video giới thiệu là Như (Khả Như). Không còn là người vợ quỷ như phần đầu tiên, Như ở phần này là cô gái mong manh, bí ẩn và có quá khứ đầy ám ảnh, bi thương.

Trong video, Như đứng trước bàn thờ, gọi người trong di ảnh là mẹ và thì thầm: "Mẹ ơi, bữa nay con đã được gặp mẹ rồi. Người ta nói con là khắc tinh của cái nhà này, phải không mẹ?".

Khả Như (trái) và Ngọc Hương trong phim "Quỷ nhập tràng 2".

Sau đó, ngôi nhà xảy ra hàng loạt hiện tượng khó giải thích: giếng nước phát ra tiếng kêu cót két giữa đêm, ngọn lửa trên bàn thờ bất ngờ bùng cháy, bức tranh cổ đột ngột rơi xuống...

Video cũng hé lộ không gian u ám của một xưởng nhuộm - nơi cất giữ những bí mật gắn liền với số phận Như.

"Vai Như trong phần 2 hoàn toàn khác so với phần trước – bí ẩn, nhiều tầng cảm xúc và mang màu sắc bi kịch sâu đậm", nữ diễn viên tiết lộ.

Khả Như có nhiều đất diễn để thể hiện sở trường trong phần này.

Ngoài Khả Như, hai diễn viên được xác nhận góp mặt trong tác phẩm là Ngọc Hương và Doãn Quốc Đam. Trong đó, nhân vật của Ngọc Hương, Khả Như có mối liên hệ với thực thể tâm linh trong phim.

Trong khi đó, vai diễn của Doãn Quốc Đam chưa được tiết lộ. Thành danh ở mảng phim truyền hình, anh lấn sân điện ảnh và gặt hái thành công đầu tiên với phim Truy tìm long diên hương với doanh thu 205 tỷ đồng.

Phim Quỷ nhập tràng của đạo diễn Pom Nguyễn ra rạp vào tháng 3 năm nay, tạo cơn sốt và đạt doanh thu 149 tỷ đồng - lập kỷ lục phim kinh dị Việt Nam ăn khách nhất.

Ảnh: NSX