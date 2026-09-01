Nghệ sĩ Dũng Nhi cùng vợ tới sự kiện ra mắt phim Hộ linh tráng sĩ có sự tham gia diễn xuất của con trai ông - diễn viên Lê Vũ Long tại Hà Nội. Phim nào con trai tham gia hay những dự án phim điện ảnh nghệ thuật lớn ra mắt ở Hà Nội, nghệ sĩ Dũng Nhi đều có mặt ủng hộ và lần nào cũng có sự đồng hành của người vợ.

Diễn viên Dũng Nhi hiện tại.

Ông chia sẻ với VietNamNet vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện điện ảnh nhưng luôn tránh xuất hiện trên thảm đỏ nên không nhiều người biết. Nghệ sĩ Dũng Nhi nói trên giấy tờ, ông sinh năm 1947 chứ không phải 1951 như một số báo đưa tin, nghĩa là năm nay đã bước sang tuổi 80. Song nam diễn viên vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn và phong độ. Ông nói vui "sức khoẻ đủ để đi chơi" và tiết lộ mắc ít bệnh tuổi già.

Khó hình dung nghệ sĩ Dũng Nhi đã bước sang độ tuổi xưa nay hiếm, dù vậy không vẫn nhuộm tóc đen và thường xuyên cùng vợ đi du lịch. Nam nghệ sĩ nói vui, bạn bè tóc bạc trắng và ông cũng muốn giống họ nhưng vợ lại không cho, bắt nhuộm tóc đen cho trẻ. "Tôi xin cô ấy cho để tóc bạc mà không nghe. Bạn bè tôi ai tóc cũng trắng, mình tôi tóc đen trông buồn cười dù vậy mà vẫn phải nghe", nghệ sĩ hóm hỉnh nói.

Vợ ông, bà Trần Thị Bình, kém diễn viên Dũng Nhi 9 tuổi vốn là một nghệ sĩ làm tóc có tiếng ở Hà Nội nên luôn chăm chút diện mạo cho chồng. Nghệ sĩ Dũng Nhi vì chiều vợ nên luôn nghe lời bà.

Diễn viên Dũng Nhi và vợ.

Diễn viên Dũng Nhi nói hiện tại ngoài thú vui đi du lịch, niềm vui tuổi già của ông là có thời gian đi câu cá, ở nhà làm vườn, nuôi gà, nuôi chim, trồng hoa... Do con cháu đã trưởng thành và ở riêng nên chỉ có hai ông bà sống với nhau. Ông cười tươi khi nhắc tới cuộc hôn nhân của mình với niềm hãnh diện dù thừa nhận họ đều là "rổ rá cạp lại". "Chúng tôi gặp nhau từ năm 1978-79 rồi tới năm 1984 yêu nhau và chính thức về một nhà năm 1990", ông kể. Diễn viên Dũng Nhi cũng nói vui rất "sợ" vợ "bởi tất cả những người đàn ông chân chính đều như vậy".

Hỏi diễn viên Dũng Nhi bộ phim điện ảnh gần nhất tham gia cách đây bao nhiêu năm? Ông trả lời đã 5-6 năm kể từ khi đóng Người trở về của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Còn với phim truyền hình thì lâu hơn bởi Bí thư tỉnh uỷ ông đóng chính đã lên sóng VTV từ 16 năm trước.

Nhiều năm không đóng phim, ông có nhớ màn ảnh?... Trước câu hỏi này, diễn viên Dũng Nhi nói không còn sức để làm phim và trí nhớ cũng không còn được như xưa, việc học thoại cũng khó khăn hơn. Thêm nữa có một số lời mời đóng phim nhưng ông thấy chưa phù hợp, đơn cử như VTV mời đóng vai GS. Đặng Văn Ngữ - thân sinh của NSND Đặng Nhật Minh nhưng nam nghệ sĩ không dám nhận. "Cuối đời tôi chỉ ước ao làm một bộ phim về tâm linh bởi đề tài đó rất hay mà chưa giờ được thử sức nhưng mãi chưa thấy", ông nói với VietNamNet.

Nghệ sĩ Dũng Nhi cùng vợ và con trai - diễn viên Lê Vũ Long tại sự kiện ra mắt phim "Hộ linh tráng sĩ" tại Hà Nội.

Nghệ sĩ cũng không giấu được sự tự hào khi nhắc đến con trai Lê Vũ Long. Điều kiện làm phim hiện tại cũng hơn hẳn thời của ông và phim Việt Nam ngày càng hay hơn. "Mỗi lần đi xem phim các bạn ấy làm trong lòng tôi lại thèm muốn được lao động nhưng ở tuổi này không làm được nữa", ông nói.

Nhắc đến sự nghiệp diễn xuất, nam nghệ sĩ rất khó để chọn ra một vai ấn tượng nhất bởi mỗi phim ông lại đóng một dạng nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, vai diễn gắn bó với ông nhiều nhất là Bí thư tỉnh uỷ đóng cùng 3 NSND Minh Châu, Lan Hương và Mai Hoa. Bí thư tỉnh uỷ Hoàng Kim với ông là vai diễn vất vả nhất nhưng đủ dài, đủ hay để làm nghề.

Dũng Nhi sinh năm 1947, là một trong những nam diễn viên ấn tượng của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ông được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim điện ảnh kinh điển như: Sao tháng Tám, Bài ca ra trận, Mê thảo lời vang bóng và loạt phim truyền hình đình đám như: Mùa lá rụng, Chạy án, Bí thư tỉnh uỷ. Dù có sự nghiệp rực rỡ nhưng ông sống giản dị, kín tiếng trên truyền thông và hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân.

Diễn viên Dũng Nhi và Minh Châu trong "Bí thư tỉnh uỷ" (Nguồn: VTV)

Ảnh: Bích Hạnh