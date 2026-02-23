Tại lễ trao giải British Academy Film Awards (BAFTAs) 2026 diễn ra ở Royal Festival Hall (Anh), Emma Stone gây ấn tượng khi nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Bugonia của đạo diễn Yorgos Lanthimos.

Emma Stone quyến rũ trên thảm đỏ lễn trao giải.

Trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy đen cổ yếm dài chấm đất, điểm nhấn là đường khoét ngực sâu táo bạo. Phom dáng ôm sát kết hợp phần đuôi váy kéo dài phía sau giúp cô trở thành tâm điểm giữa dàn sao quốc tế.

Trước đó, Emma từng gây bất ngờ khi cạo trọc đầu để hóa thân trong Bugonia. Phim xoay quanh một nữ CEO quyền lực bị 2 người đàn ông bắt cóc vì tin cô là người ngoài hành tinh. Chia sẻ với Vogue, cô cho biết diện mạo đầu trọc mang lại cảm giác “tự do và thú vị”, thậm chí tiếc nuối vì chưa kịp xuất hiện tại nhiều sự kiện với hình ảnh này.

Sinh năm 1988 tại Arizona (Mỹ), Emma Stone khởi nghiệp với các phim tuổi teen như Superbad trước khi bứt phá cùng Easy A, mang về đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên.

Tên tuổi cô vươn tầm quốc tế qua The Help, The Amazing Spider-Man và đặc biệt là La La Land, tác phẩm giúp cô giành Oscar Nữ chính xuất sắc năm 2017. Năm 2024, cô tiếp tục đoạt tượng vàng thứ 2 với màn hóa thân táo bạo trong Poor Things.

Nữ diễn viên cạo trọc đầu trong "Bugonia".

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Emma kết hôn với đạo diễn Dave McCary năm 2020 và có một con gái. Cô giữ đời tư kín tiếng, tập trung cho gia đình song song các dự án nghệ thuật mang tính thử nghiệm.

Ảnh: JJ