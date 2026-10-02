Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Hoàng Phương Thảo cho biết, cô đã đọc khá nhiều bình luận phẫn nộ của khán giả về nhân vật Châu trong "Mùa hè năm ấy" và không quá bất ngờ .

Trong các tập phim Mùa hè năm ấy gần đây, vai Châu do diễn viên Hoàng Phương Thảo đảm nhiệm khiến khán giả khó chịu vì màn chơi xấu đồng nghiệp trên phim. Nhân vật này sau đó đã hứng không ít gạch đá trên các diễn đàn.

Châu vốn không ưa Phương (Minh Thu) - người đang giữ vị trí phó giám đốc công ty nên tìm cách hãm hại đồng nghiệp. Mâu thuẫn được đẩy lên cao trào khi một vị khách VIP đã hoàn tất việc đặt phòng tại khách sạn. Châu tìm cách can thiệp, sửa thông tin đặt phòng, dẫn đến sự cố đặt phòng vượt quá số lượng phòng thực tế. Tuy nhiên, thái độ thách thức và trơ trẽn của Châu khiến khán giả bức xúc.

Tạo hình nhân vật của Hoàng Phương Thảo trong "Mùa hè năm ấy".

Trước đóng Lan lươn đã hãm rồi, giờ Châu còn thấy hãm hơn; Nhìn mặt đã thấy hãm; Là phụ nữ với nhau mà ác quá; Vì đoạn này nên mình quyết định xem cái kết của chị áo đỏ bao giờ thì bị đuổi.... là bình luận của khán giả. Bên cạnh những bình luận về tính cách nhân vật, diễn xuất của Hoàng Phương Thảo cũng được khen quá nhập vai, thậm chí còn gây ấn tượng hơn cả nữ chính.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Phương Thảo cho biết đã đọc khá nhiều bình luận của khán giả về nhân vật Châu và không quá bất ngờ với những phản ứng đó. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều tin nhắn bức xúc của khán giả gửi qua Facebook.

Nữ diễn viên ở hậu trường phim.

Phương Thảo thừa nhận ban đầu chạnh lòng khi đọc những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên lại nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Với cô, việc khán giả ghét nhân vật cũng phần nào cho thấy bản thân đã nỗ lực để thể hiện trọn vẹn hình ảnh một nữ quản lý mưu mô, ganh tị và luôn tìm cách hạ bệ nữ chính.

Theo Phương Thảo, phần lớn các cảnh quay cô tham gia trong phim diễn ra tại phòng họp hay môi trường công sở. Nữ diễn viên và đồng nghiệp phải tìm hiểu kỹ về chuyên môn cũng như cách sử dụng ngôn ngữ trong môi trường khách sạn 5 sao để lời thoại và ứng xử phù hợp với bối cảnh.

Đặc biệt, để thể hiện một Châu sắc sảo, khó chịu và đầy toan tính, Phương Thảo dành rất nhiều thời gian để tập diễn trước gương. Nữ diễn viên tập trung diễn từ ánh mắt, biểu cảm gương mặt từ cái nhếch mép, hất hàm cho đến cách nhả chữ, nhằm tạo ra thần thái phù hợp với nhân vật phản diện.

Hoàng Phương Thảo ngoài đời.

Trong quá trình ghi hình, Hoàng Phương Thảo nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Minh Thu - bạn diễn thân thiện, dễ thương và thường trao đổi, góp ý thêm về cách xử lý một số cảnh quay. Nhờ đó, cả hai có sự tương tác ăn ý hơn, giúp các phân đoạn đối đầu giữa hai nhân vật diễn ra tự nhiên.

Hoàng Phương Thảo sinh năm 1990. Cô sớm chạm ngõ điện ảnh khi mới 18 tuổi với Bi, đừng sợ!. Sau đó, nữ diễn viên tạm rời xa showbiz khoảng một thập kỷ để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Những năm gần đây, Hoàng Phương Thảo bắt đầu trở lại với màn ảnh. Trước Mùa hè năm ấy, năm ngoái cô gây chú ý với vai Lan 'lươn' - nữ đồng nghiệp xấu tính của Kim Ngân (Việt Hoa) trong Gió ngang qua khoảng trời xanh.

Hoàng Phương Thảo trong "Mùa hè năm ấy"(Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV