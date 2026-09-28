Trong Mùa hè năm ấy tập 22 lên sóng tối nay, 28/9, Tùng (Trọng Lân) gặp riêng Phương (Minh Thu) yêu cầu dừng việc truy cứu trách nhiệm của Châu (Phương Thảo) nhưng cô tỏ ra khó hiểu vì cho rằng nhân viên của khách sạn vi phạm quy định nghiêm trọng.

Tùng nói đúng là Châu sai nhưng trừ lương và kiểm điểm là đủ thay vì đuổi việc. Tuy nhiên, Phương cho rằng vụ việc quá lớn, tổng công ty đã biết nên nếu chỉ kiểm điểm qua loa khách sạn sẽ bị đánh giá là yếu kém về quản trị, uy tín của cô cũng bị ảnh hưởng.

"Chị Châu là người nhà của chị Yến, vợ cũ của anh Đại - người gây dựng tập đoàn này. Mối quan hệ của họ vẫn đang rất tốt và ràng buộc về con chung và quyền lợi. Trong công ty vẫn còn nhiều vị trí do người nhà của chị Yến đảm nhận. Không phải ngẫu nhiên mà chị Châu ở trong công ty này đâu. Giữ Châu lại không phải giữ một nhân viên mà là đang giữ một mối quan hệ", Tùng phân tích. Tuy nhiên, Phương không phục, cho rằng một người cố tình làm sai mà vẫn được bảo vệ thì sau này sẽ không ai coi quy định ra gì nữa.

Quyết định đuổi việc Châu của Phương làm phật lòng Yến (Maya) nên cô thậm chí còn yêu cầu cho Phương nghỉ việc. Vì vậy, Tùng đã đứng ra nhận trách nhiệm trước tập đoàn vì lỗi quản lý và tuyển dụng là trách nhiệm của anh. Dù vậy, Yến vẫn không nguôi giận và nói Tùng nên lo giải quyết mọi việc êm xuôi.

Ở diễn biến khác, Khánh (Tô Dũng) đến tận công ty rủ Phương đi ăn trưa để hâm nóng tình cảm. Thấy Phương ngại, Khánh nói cô hãy coi như đó là lời cảm ơn vì Phương đã giúp anh bán hàng. Khánh thể hiện sự quan tâm dành cho Phương từ việc nhỏ nhất khiến cô cảm thấy không quen.

Phương sẽ nghỉ việc? Chi tiết tập 22 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Những hình ảnh không có trên sóng VTV của 'Mùa hè năm ấy' Hình ảnh hậu trường không có trên phim 'Mùa hè năm ấy' được các diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.