Ở tuổi 50, sau khi bước qua nửa thế kỷ với nhiều thăng trầm và giông bão, diễn viên Hoàng Yến bất ngờ tìm thấy sự an yên dưới bóng mát của Chánh pháp. Cuộc trò chuyện với PV VietNamNet đã mở ra hành trình chuyển hóa tâm thức đầy nước mắt cùng đạo nghiệp âm nhạc Phật giáo mà cô đang toàn tâm phụng sự.

Diễn viên Hoàng Yến cho biết từng 4 lần kết hôn nhưng lần kết duyên với đạo Phật khiến cô hạnh phúc nhất.

- Nhìn một Hoàng Yến nhẹ nhàng, tự tại của ngày hôm nay, ít ai hình dung được chị đã từng trải qua những giai đoạn tận cùng của tổn thương. Nhìn lại chặng đường đó, chị gọi tên những khổ đau của mình là gì?

Tôi nghĩ ai trong đời cũng từng nếm trải khổ đau, nhưng cái khổ của tôi ngày xưa là một vòng lặp nghiệt ngã: tổn thương, tha thứ rồi lại tiếp tục bị tổn thương. Lúc đó, vì chưa được ánh sáng Phật pháp soi rọi, tôi sống trong vô minh, luôn oán trách người khác nhẫn tâm gây đau khổ cho mình mà không biết rằng gốc rễ của mọi nỗi đau chính là tâm chấp thủ và sự tham ái của bản thân.

- Điều gì đã trở thành bước ngoặt giúp chị dứt ra khỏi vòng lặp nghiệt ngã đó?

Đó là khi nỗi đau chạm ngưỡng tận cùng sức chịu đựng. Giữa đêm khuya tăm tối, khi đang oằn mình trong nghiệp khổ, tôi bừng tỉnh tự hỏi: "Tại sao mình lại liên tục trao cho người khác cái quyền làm đau đớn bản thân và mù quáng gọi đó là tình yêu?". Nhìn thấy mẹ già xót xa, nhìn thấy các con phải chịu đựng tổn thương cùng mình, tôi quyết định dừng lại, buông bỏ toàn bộ để quy hướng về Tam Bảo.

- Khi tìm về với Phật pháp, chị đã có những giây phút trải lòng và sám hối?

Đúng vậy! Dưới Phật đài thanh tịnh, lần đầu tiên tôi dũng cảm nhìn thẳng vào góc khuất sâu thẳm của tâm mình để trì kinh, sám hối. Có những điều bao năm qua tôi ngỡ là thiện, hóa ra bản chất vẫn là bất thiện vì khởi sinh từ tham, sân, si.

Trong tận cùng sự tỉnh thức, tôi đã khóc và gửi lời xin lỗi đến tất cả. Nhưng lời xin lỗi nghẹn ngào nhất, tôi dành cho người mà mình đã tàn nhẫn chà đạp suốt 50 năm qua: chính là bản thân Đào Hoàng Yến. Tôi từng hành hạ thể xác và tinh thần chỉ vì chưa biết trân quý tấm thân mình. Khi học được cách từ bi với chính mình, tâm hồn tôi nhẹ nhõm hẳn. Giờ đây, tôi muốn đồng hành để giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh giống mình ngày xưa tìm lại sự tự tại.

Kể từ khi quy y, mỗi lần cất tiếng hát lời Phật ca, Hoàng Yến cảm nhận được năng lượng nhiệm màu gột rửa mọi phiền não.

- Trong hành trình tự chữa lành đó, đâu là điểm tựa lớn nhất của chị?

Tôi thấy mình ngập tràn phước duyên. Đó là tình yêu vô điều kiện bao la của mẹ, sự nâng đỡ của các chị em ruột thịt - những bậc thiện hữu tri thức trong gia đình. Và đặc biệt là 3 cô con gái nhỏ - những duyên lành vô giá luôn bao dung, ôm ấp người mẹ này bằng tình yêu thuần khiết nhất. Các con là ngọn đèn để tôi kiên cường và tinh tấn tu tập mỗi ngày.

Trên hết, tôi nhất tâm đảnh lễ tạ ơn Đức Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm. Trí tuệ của họ đã giúp tôi hiểu được quy luật vô thường và nhân quả để thôi hờn giận, thôi oán trách cuộc đời.

- Khán giả luôn thấy một Hoàng Yến liếc xéo, chanh chua trên màn ảnh nhưng lại có một Hoàng Yến khác, vô cùng dịu dàng khi hát nhạc Phật ca, cơ duyên nào đưa chị đến với âm nhạc Phật giáo và gọi đó là đạo nghiệp?

Kể từ khi quy y, mỗi lần cất tiếng hát lời Phật ca, tôi cảm nhận được năng lượng nhiệm màu gột rửa mọi phiền não. Ca hát không còn là nghề mưu sinh hay tìm kiếm danh vọng nữa, đó chính là đạo nghiệp của đời tôi.

Cách đây 5 năm, MV đầu tay Vui trong ánh đạo ra đời từ tâm nguyện thuần khiết của tôi đã may mắn chiêu cảm được thiện duyên từ hơn 3.000 Phật tử khắp nơi hội tụ, hộ trì thành tựu viên mãn. Suốt 5 năm qua, tôi cứ lặng lẽ đi trên con đường phụng sự Chánh pháp bằng âm nhạc như thế.

Diễn viên Hoàng Yến và 3 con gái trong lễ ra mắt MV "Kinh ca Bát Chánh Đạo" tại chùa Tảo Sách.

- Và MV "Kinh ca Bát Chánh Đạo" vừa ra mắt cũng khởi duyên từ hành trình lặng lẽ đó?

Từ hạt giống phát nguyện năm xưa, hiện tại hơn 100 Phật tử thiện lành đã cùng tôi đồng tâm hiệp lực tạo nên MV Kinh ca Bát Chánh Đạo, ra mắt tại chùa Tảo Sách (Hà Nội). Không ai tìm đến vì danh lợi, tất cả chỉ mong mỏi chúng sinh sớm ngày nương tựa Chánh pháp để rời xa khổ đau.

Bát Chánh Đạo là con đường Tám Nhánh vĩ đại giúp chúng sinh giải thoát. Tôi cùng các Phật tử đã chắt chiu, gửi gắm giáo lý ấy vào từng nốt nhạc. Giữa dòng đời bận rộn, mấy ai đủ thời gian mở kinh sách ra tụng đọc? Tôi hy vọng chỉ cần mọi người nán lại 5 phút, nhắm mắt và lắng nghe, lời kinh ca này sẽ chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim, mang lại sự an trú trong hiện tại.

- Thông điệp lớn nhất mà chị muốn truyền tải qua dự án âm nhạc tâm linh này là gì?

Đó là: "Chúng ta không được phép đợi đến khi gánh chịu tận cùng đau khổ mới bắt đầu tu tập. Ngược lại, phải tinh tấn tu tập mới mong chấm dứt được chuỗi ngày đau khổ". Niết Bàn không ở đâu xa, Niết Bàn hiện hữu ngay trong tâm trí của mỗi chúng ta. Tôi nguyện dùng âm nhạc Phật ca suốt cuộc đời này để hoằng dương Phật pháp, mong sao mọi người cùng nắm tay nhau đoạn trừ phiền não, xa lìa tham, sân, si để sống trọn vẹn với một trái tim tự tại.

Diễn viên Hoàng Yến & tập thể 100 phật tử với MV "Kinh ca Bát Chánh Đạo"