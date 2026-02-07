Sau nhiều sóng gió trong đời sống riêng tư lẫn sự nghiệp, diễn viên Hoàng Yến chọn cách sống chậm lại, hướng về sự bình an nội tâm. Trong cuộc trò chuyện mới đây, chị chia sẻ thẳng thắn về hành trình chữa lành, đối diện thị phi, làm mẹ đơn thân và thông điệp gửi tới phụ nữ đang mắc kẹt trong những cuộc hôn nhân nhiều tổn thương.

Diễn viên Hoàng Yến.

- Sau nhiều sóng gió, có vẻ chị chọn cách sống tĩnh lặng. Hiện tại cuộc sống của chị thế nào?

Với tôi bây giờ, hạnh phúc nằm ở việc được sống thật bình thường. Mỗi ngày tôi tu tập, học cách lắng lại, hiểu bản thân, hiểu những người đã đến rồi đi trong đời mình. Hiểu để tha thứ cho mình và cho người.

Cái "bình thường" mà tôi nói không phải là sống nhạt nhòa mà là giữ được tâm quân bình. Dù cuộc đời có lên xuống, chao đảo thế nào mình vẫn vững vàng đón nhận. Với tôi, đó là cuộc sống cao cấp nhất.

- Nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy mình thay đổi ra sao?

Ngày xưa tôi sống rất vội. Khi đó không nhận ra đâu nhưng khi chậm lại mới thấy mình từng vội vàng thế nào. Tôi luôn đặt mục tiêu và tự ép mình phải đạt được bằng mọi giá.

Bây giờ thì khác. Tôi vẫn hướng tới những điều đẹp nhưng không còn ép mình nữa. Thứ tôi muốn nhất lúc này là sự bình yên trong thế giới bên trong. Khi bên trong bình yên, mình mới có thể lan tỏa năng lượng tốt ra bên ngoài.

Thị phi là trang sức đắt đỏ

- Chị từng nói mình có sứ mệnh đồng hành, chữa lành cho nhiều phụ nữ. Có ý kiến cho rằng chị chưa tự chữa lành mình mà đã đi chữa lành người khác...

Khi tôi ly hôn, thị phi như một cơn cuồng phong nhưng tôi không giận ai cả. Người nói lời cay nghiệt thường là người chưa hạnh phúc. Nếu mình hạnh phúc, mình sẽ khởi lòng thương.

Nhiều anti-fan sau này quay lại xin lỗi tôi. Tôi thấy bình thường thôi, vì bản thân vẫn đang trên hành trình học hỏi.

Tôi nghĩ không tự nhiên mà phải đi qua những cơn bão lớn như vậy. Những đổ vỡ, đau khổ giúp tôi hiểu sâu hơn nỗi đau của phụ nữ.

Nhiều người gặp tôi, họ dám nói ra những điều họ giấu kín. Tôi cũng từng sai, từng vấp ngã. Không biết mà sai thì không có tội, sai rồi không sửa mới là tội lớn. Tôi muốn nhắn với phụ nữ rằng: Ai cũng có quyền sai nhưng khi biết sai phải dừng lại và bước ra khỏi khổ đau!

- Trên mạng xã hội có nhiều bình luận khiếm nhã về chị nhưng chị hiếm khi phản ứng gay gắt vì sao vậy?

Trong mình ai cũng có cả năng lượng tích cực lẫn tiêu cực. Vấn đề là mình nuôi dưỡng nguồn nào.

Có những bình luận tôi trả lời nhưng không sân si. Tôi trả lời để bảo vệ những phụ nữ đang bị tổn thương. Ly hôn không phải là tội. Không người phụ nữ hạnh phúc nào lại bỏ chồng cả. Trả xong "nghiệp" thì mình rất mạnh. Sai thì nhận, sai thì sửa. Tôi coi thị phi là "trang sức đắt đỏ".

- Có khi nào chị nghĩ nếu mình không phải diễn viên, cuộc đời sẽ bớt sóng gió hơn?

Chưa bao giờ! Nghệ thuật cho tôi danh tiếng, thu nhập nhưng quan trọng nhất là niềm hạnh phúc. Tôi làm nghề vì đam mê, không phải vì nổi tiếng.

Có 10 năm xa sân khấu, tôi thấy như xa một tình yêu lớn. Nhìn bạn bè được diễn, tôi chảy nước mắt. Tôi tin mình sinh ra để làm nghệ thuật nhưng là để lan tỏa giá trị tốt đẹp, chứ không chỉ để nổi tiếng.

- Thời điểm nào chị thấy mình yếu đuối nhất?

Ngày xưa, năm nào gần Tết tôi cũng ốm. Vì cả năm gồng lên, đến lúc được nghỉ là buông ra, thế là đổ bệnh. Tôi từng ôm hết mọi thứ vào người, đóng vai nạn nhân, không dám đối diện sự thật. Khi nhận ra mình cũng là "thủ phạm" tạo ra khổ đau, vì tham cầu hạnh phúc, vì sợ mất mát, tôi mới thay đổi.

Từ lúc học cách nhận lỗi trước, xử lý mọi việc sớm, Tết tôi không còn ốm nữa.

- Còn góc khuất nào mà khán giả chưa biết về Hoàng Yến?

Ai cũng có góc khuất nhưng tôi quen sống thật. Giống mẹ tôi, có chuyện gì cũng kể hết.

Bây giờ tôi chỉ khóc vì sướng. Ngày xưa khóc nhiều lắm, khóc vì uất ức, vì không biết chia sẻ cùng ai. Khi hiểu ra rồi, nước mắt tự cạn.

- Dường như chị chịu ảnh hưởng khá sâu sắc từ Phật pháp?

Tôi chạm vào Phật pháp khá sớm, từ năm 17 tuổi và sâu sắc nhất khi mang thai bé Mầm. Nhờ tin vào những điều nhiệm màu của Phật pháp, tôi luôn lạc quan, tích cực. Không có cơn bão nào nhấn chìm được tôi.

Khi hiểu nhân quả, tôi không còn ghét ai. Ai làm mình tổn thương, tôi nghĩ: "À, mình đang trả nghiệp". Tôi lấy chữ yêu thương làm đầu, nguyện sống hòa bình, không giận ghét.

- Từng chìm trong bể khổ và thoát được, điều lớn nhất chị muốn nhắn gửi đến phụ nữ hiện nay là gì?

Tôi thấy nhiều phụ nữ chấp nhận ở lại trong những cuộc hôn nhân đầy tổn thương với lý do vì con. Họ nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh bản thân để giữ một mái ấm đã rạn vỡ. Nhưng không đứa trẻ nào có thể lớn lên hạnh phúc khi mỗi ngày chứng kiến mẹ mình sống trong uất ức, mệt mỏi và tổn thương.

Một người mẹ mang nhiều oán trách, dù cố che giấu thế nào, cũng vô tình truyền những vết thương ấy cho con. Sự im lặng, cam chịu không làm nỗi đau biến mất. Nó chỉ tích tụ và gặm nhấm người phụ nữ.

Vì vậy, phụ nữ cần dám chấp nhận mất mát để không đánh mất chính mình, dám buông bỏ một mối quan hệ độc hại, dám yêu thương bản thân có trách nhiệm. Ly hôn không phải là thất bại, đó là sự khép lại để mở ra một hành trình tỉnh thức hơn.

Hoàng Yến và 3 con gái.

- Ba cô con gái ảnh hưởng như thế nào từ quan điểm sống của chị?

Tôi coi các con khoảng 30% là con, còn 70% là bạn, có lúc còn là thầy. Tôi học được rất nhiều từ các con. Ba đứa con đều hiểu và thương mẹ. Có lúc tôi thấy các con còn sâu sắc hơn mình. Tôi hạnh phúc vì các con đến với mình như để báo ơn.

Con gái lớn từng theo nghệ thuật nhưng có lúc tự nói không theo vì nghề này bạc. Tôi không thấy vậy nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của con. Hiện con là huấn luyện viên yoga quốc tế, chọn cách chữa lành cộng đồng một cách lặng lẽ. Con thứ hai theo ngành truyền thông, có tư duy kinh doanh, rõ ràng, hướng ngoại. Còn bé Mầm được nghệ thuật “chọn lựa”.

Bốn mẹ con xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, không áp đặt, không đánh đổi bằng hy sinh hay chịu đựng.

- Chị từng nói sẵn sàng ủng hộ nếu con muốn đi tu?

Đúng vậy! Người có phước mới được tu theo chánh pháp. Nếu con đủ duyên, tôi hoàn toàn ủng hộ. Con lớn từng nói: "Con gần đủ điều kiện đi tu rồi, chỉ chờ duyên tới". Hiện giờ, các con đều có cách tu tập riêng, không nhất thiết phải lên chùa.