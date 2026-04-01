Gần 3 thập kỷ trôi qua, khán giả vẫn thấy một Hồng Ánh miệt mài, lúc lộng lẫy trên màn ảnh rộng, khi lại giản dị hóa thân vào những phận người nhỏ bé trên sân khấu kịch. Trong chương trình Lời tự sự, chị đã có những phút giây trải lòng về hành trình từ một cô bé học múa đến khi trở thành đạo diễn không thiếu những lần "trả giá".

Bước chân đầu tiên đến màn ảnh rộng

Ít ai biết rằng, nữ nghệ sĩ sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá lại xuất thân từ một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ chị vốn là những cán bộ công nhân viên chức ngành bưu chính viễn thông, luôn mong mỏi con gái có một công việc ổn định. Thế nhưng, định mệnh lại đặt ngôi nhà của chị nằm cạnh trường múa. Chính những buổi chiều đứng nép bên cửa sổ xem các anh chị khóa trên tập bài, chứng kiến sự biến hóa kỳ diệu của người diễn viên qua từng nhân vật đã gieo vào lòng Hồng Ánh những giấc mơ lấp lánh.

Từ cô bé học múa lén lút nộp hồ sơ thi diễn viên, Hồng Ánh chỉ kể với mẹ khi đã vào chung kết.

Chị bắt đầu sự nghiệp bằng con đường múa chuyên nghiệp, coi đó như một bộ môn rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, ngọn lửa diễn xuất vẫn âm ỉ cháy. Hồng Ánh từng giấu gia đình đi đăng ký thi tuyển diễn viên điện ảnh. Chỉ đến khi lọt vào vòng chung kết, cần chi phí thuê trang phục áo dài, dạ hội mới dám thú thật với mẹ. Sự liều lĩnh ấy đã mang về giải thưởng đầu tay và quan trọng hơn là lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Cung Bắc.

Vai diễn Bạch Vân trong bộ phim Người đẹp Tây đô chính là cột mốc thay đổi cuộc đời chị. Dù chỉ là vai em gái của nhân vật chính do Việt Trinh đảm nhận nhưng vẻ đẹp trong sáng và lối diễn tự nhiên giúp Hồng Ánh chiếm trọn tình cảm của khán giả. Đó là bước đệm hoàn hảo để chị tiến xa hơn vào thế giới điện ảnh truyền hình, nơi chị sau này được gọi tên với những tác phẩm như Cầu thang tối, Đời cát hay Thung lũng hoang vắng.

Hồng Ánh trên sân khấu:

Sân khấu kịch và thánh đường không giàu có

Dù gặt hái vô số vinh quang từ điện ảnh, Hồng Ánh vẫn luôn dành một tình yêu đặc biệt, có phần tôn thờ cho sân khấu kịch. Với chị, đây không chỉ là nơi làm việc mà thực sự là một thánh đường - nơi người diễn viên được rèn luyện kỹ năng, sự linh hoạt và nội lực một cách khắc nghiệt. Chị thừa nhận diễn kịch tại TPHCM không bao giờ mang lại sự giàu sang về tiền bạc. Thu nhập từ ánh đèn sân khấu khiêm tốn so với sức lao động bỏ ra nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại không gì đong đếm được.

Điều níu chân Hồng Ánh ở lại với sân khấu suốt hàng chục năm qua chính là sự tương tác trực tiếp với khán giả. Chị chia sẻ một góc nhìn đầy chiêm nghiệm: điện ảnh là nghệ thuật "đóng gói" khi phim đã thành hình, diễn viên chỉ có thể rút tỉa kinh nghiệm cho dự án sau vì vai diễn đó thường không lặp lại. Nhưng ở sân khấu, mỗi suất diễn là một cơ hội để tiến bộ. Chị có thể sửa chữa, làm tốt hơn và thấy mình sâu sắc hơn qua hàng trăm đêm diễn cùng một nhân vật.

Hiện nay, khi các loại hình giải trí trực tuyến bùng nổ, sân khấu kịch đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, Hồng Ánh vẫn làm bệ đỡ cho thế hệ trẻ tại các nhà hát như Idecaf, Hoàng Thái Thanh hay Hồng Vân. Chị lùi lại phía sau nhường những vai tiểu thư, vai chính cho đàn em để đảm nhận những vai tính cách, đồng thời truyền lửa về sự kiên trì cho lớp kế cận.

Cuộc lấn sân liều mạng và cái giá một căn hộ

Ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, Hồng Ánh gây bất ngờ khi quyết định thử sức với vai trò đạo diễn trong dự án Đảo của dân ngụ cư. Chị thừa nhận đây là một quyết định đầy cảm tính và liều lĩnh vì dự án này vốn đã đắp chiếu hơn mười năm do đề tài quá nặng nề, khó tìm nhà đầu tư. Khi cơ hội đến, nhà đầu tư đặt điều kiện chị phải là người cầm lái, Hồng Ánh đã gật đầu dù trong lòng đầy hoang mang.

Hồng Ánh đảm nhiệm nhiều vai trò như đạo diễn, nhà sản xuất, nhà phát hành và diễn viên.

Lần đầu ngồi ghế đạo diễn, chị phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ việc thiếu kiến thức thông số kỹ thuật đến việc điều phối một ê-kíp toàn những người giỏi chuyên môn. Chị kể đôi khi bản thân phải đối mặt với những bài test ngầm từ các cộng sự nam giới giàu kinh nghiệm. Để vượt qua, chị chọn cách trung thực với những gì mình chưa biết, sẵn sàng hạ cái tôi xuống để học hỏi nhưng vẫn quyết liệt giữ vững tần số cảm xúc mà mình muốn chạm tới.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Hồng Ánh còn là một nhà phát hành độc lập. Chị chính là người đứng sau thành công của phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Trong bối cảnh phim tài liệu vốn bị coi là khó xem và chỉ dùng để phát miễn phí, chị gõ cửa khắp nơi, dùng tư duy làm sự kiện để đưa bộ phim đến với khán giả thương mại. Dù đạt được những thành tựu rực rỡ, chị cũng thẳng thắn chia sẻ về sự trả giá khi làm nhà sản xuất: dự án đầu tiên đã khiến chị thua lỗ khoản tiền tương đương với một căn hộ tại TPHCM.

Hạnh phúc dù mạo hiểm bằng chính cơ thể

Sau khi đã trải qua đủ mọi vị trí từ diễn viên, đạo diễn đến nhà phát hành, Hồng Ánh khẳng định diễn xuất vẫn là niềm đam mê lớn nhất. Với chị, làm diễn viên sướng hơn nhiều vì chỉ cần có trách nhiệm với bản thân và vai diễn, trong khi đạo diễn hay nhà sản xuất phải lo toan cho cả một bộ máy khổng lồ. Có chăng, diễn viên hy sinh và mạo hiểm bằng chính cơ thể và sức khỏe của mình.

Hồng Ánh là mẫu nghệ sĩ lăn xả, chị thích tự mình thực hiện các cảnh quay khó, trừ khi quá nguy hiểm đến tính mạng. Trải qua nhiều ê-kíp từ nhà nước, tư nhân đến hợp tác nước ngoài, chị nhận thấy điện ảnh càng phát triển thì diễn viên càng được trân trọng nhưng đổi lại, yêu cầu về kỹ năng cũng ngày càng khắt khe hơn.

Hồng Ánh chia sẻ về việc đảm nhận nhiều vai trò:

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video: VTV