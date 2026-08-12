Tạo hình vai Nghiệm của Huỳnh Anh trong phim "Phù Sa".

Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, Phù Sa là bộ phim mới do VFC sản xuất sẽ nối sóng Trời cao nguyên xanh trong tháng 8 này. Không chỉ mở ra một không gian mới mẻ, Phù Sa còn chạm tới những vấn đề rất gần với đời sống hôm nay: sạt lở, đất đai, sinh kế, sự dịch chuyển của người trẻ và câu hỏi làm thế nào để một vùng quê có thể phát triển mà không đánh mất chính mình.

Câu chuyện bắt đầu tại xóm Bình Hòa ven sông Tiền, nơi những vụ sạt lở liên tiếp khiến nhà cửa, vườn tược đứng trước nguy cơ biến mất. Người dân hoang mang, những lời đồn về đất đai mất giá xuất hiện, cò đất lảng vảng và ngày càng nhiều gia đình nghĩ tới chuyện bán đất, rời quê. Đúng lúc ấy, Phù Sa từ thành phố trở về mang theo một kế hoạch đầy tham vọng: nâng giá trị cây ca cao, tạo ra sản phẩm của Bình Hòa và từ đó mở thêm sinh kế cho người dân.

Thông minh, nhanh nhạy và nhiều năng lượng, Phù Sa tin rằng nếu ở chính quê hương mình có thể làm ra tiền, người trẻ sẽ có lý do để ở lại. Nhưng khát vọng ấy nhanh chóng va phải Chơn – anh thợ máy ít nói, cộc tính và luôn ám ảnh bởi những bất thường trên dòng sông. Phù Sa nhìn thấy cơ hội phát triển, còn Chơn lại liên tục đặt câu hỏi về những vết nứt, những đoạn bờ bị khoét sâu và nguyên nhân thực sự phía sau các vụ sạt lở. Hai người cùng muốn giữ Bình Hòa nhưng lại chọn hai con đường gần như đối nghịch.

Một cảnh trong phim.

Giữa lúc xóm làng chao đảo, Nghiệm trở về với dáng vẻ thành đạt, lịch thiệp, hào phóng và sẵn sàng hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn. Anh nhanh chóng trở thành người được cả xóm tin tưởng. Đặc biệt, Nghiệm còn nhìn thấy tiềm năng trong kế hoạch của Phù Sa và sẵn sàng giúp cô biến ý tưởng thành hiện thực.

Đảm nhận vai nữ chính Phù Sa là diễn viên Trúc Mây. Sau vai Lụa trong Mẹ biển, nữ diễn viên một lần nữa được đạo diễn Phương Điền “chọn mặt gửi vàng” nhưng lần này với hình ảnh trẻ trung, chủ động và hiện đại hơn.

Đối trọng với Phù Sa là Chơn do diễn viên Minh Thành đảm nhận - một người đàn ông ít nói, luôn hoài nghi trước những điều tưởng như quá tốt đẹp. Diễn viên Huỳnh Anh liên tục “biến hình” qua những bộ phim gần đây như Tuấn của Biệt dược đen và Bách “thần đằng” trong Cách em 1 milimet để trở thành Nghiệm - một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp nhưng khó nắm bắt.

Ở tuyến gia đình, NSND Việt Anh vào vai Hai Phước, một người nóng tính, thẳng thắn và nặng lòng với mảnh đất của cha ông để lại.

Phim được đầu tư thực hiện tại nhiều tỉnh, thành như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp... Ê-kíp lựa chọn nhiều không gian đặc trưng của vùng sông nước, từ những xóm nhỏ ven sông, vườn cây, bến nước để tạo nên một bức tranh miền Tây vừa chân thực, gần gũi, vừa có chiều sâu về đời sống.

Phù Sa lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 từ 18/8/2026.