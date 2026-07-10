Bộ phim chính luận - an ninh Trời cao nguyên xanh của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền mới chỉ đi qua 4 tập đầu tiên trong tổng số 25 tập, phim đã nhanh chóng giữ chân khán giả nhờ nhịp phim dồn dập, kịch tính cùng một góc nhìn chân thực, giàu tính nhân văn về lực lượng an ninh nhân dân.

Bộ phim mở ra bằng những thước phim đầy suy tư từ hồi ức của Thiếu tướng công an về hưu Trần Phương (NSƯT Trọng Hải thủ vai). Lời kể của vị tướng già đưa người xem ngược dòng thời gian về thời điểm 4-5 năm trước, khi mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn phải đối mặt với những âm mưu kích động, chống phá dữ dội từ tổ chức phản động.

Hà Việt Dũng trong vai trưởng phòng an ninh nội địa.

Không dông dài giải thích, kịch bản đẩy thẳng khán giả vào cuộc đấu trí, đấu lực nghẹt thở của phòng an ninh nội địa do chiến sĩ Phạm Minh (Hà Việt Dũng) chỉ đạo. Ngay từ tập đầu tiên, các trinh sát trẻ như Quang Tuấn (Xuân Phúc), Tú, Quang Anh... đã bước vào cuộc bám đuổi gắt gao các đối tượng tình nghi.

Bước ngoặt của mạch truyện được đẩy lên cao trào ở ngay tập 1 khi đối tượng Y Lanh trong lúc luống cuống tiêu hủy tài liệu đã vô tình khiến ngôi nhà bốc cháy. Trung uý Tuấn từ người truy đuổi nghi phạm đã trở thành người cứu sống Y Lanh trong gang tấc. Từ lời khai của Y Lanh sau cuộc thẩm vấn, lực lượng an ninh bắt đầu lần ra manh mối về một kẻ giật dây bí ẩn có biệt danh "Cáo" cùng mắt xích quan trọng khác là Lý - một giáo viên dạy đàn piano.

Sự sắc bén về mặt nghiệp vụ tiếp tục được khẳng định khi Quang Tuấn và các đồng đội triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng Lý. Cùng lúc này, công an tỉnh cũng điều tra tổ chức phản động đang rục rịch kích hoạt chiến dịch mang tên "Tiếng vang", dự kiến gây ra những vụ nổ lớn tại các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Cuộc chạy đua với thời gian để lật mặt tên "Cáo", đập tan chiến dịch khủng bố của Phạm Minh và Quang Tuấn chính thức bắt đầu.

Doãn Quốc Đam trong vai "Cáo" - kẻ phản động đóng giả chủ quán cafe.

Về mặt diễn xuất, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc… đang thể hiện khá tốt sự can trường, sắc sảo của lực lượng an ninh. Trong khi đó, dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn ngủi của 4 tập đầu, ‘chuyên gia phản diện’ Doãn Quốc Đam một lần nữa khẳng định cái duyên màn ảnh khi hóa thân vào vai "Cáo".

Mới chỉ đi qua 4 tập đầu tiên, Trời cao nguyên xanh mới chỉ lật mở phần nổi của tảng băng chìm. Hành trình lật mặt tổ chức phản động, bảo vệ sự bình yên cho buôn làng vẫn còn đến 21 tập phim ở phía trước với những thử thách khốc liệt hơn đang chờ đón các chiến sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, bộ phim không chỉ dừng lại là một tác phẩm giải trí giờ vàng mà xứng đáng là lời tri ân sâu sắc gửi tới những hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Trời cao nguyên xanh đang phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Trích đoạn tập 4 "Kẻ phản động đóng giả chủ quán cafe bị công an tóm gọn":

Ảnh, clip: VTV