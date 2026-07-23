Vai "Vua Bảo Đại" kinh điển của màn ảnh Việt

Khi dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng giới thiệu đầu tháng 7 và gây xôn xao, nhiều khán giả tìm xem lại các tác phẩm cũ, tư liệu về nhân vật lịch sử. Cùng thời điểm, bộ phim Ngọn nến hoàng cung (2004) bất ngờ gây sốt trở lại, vai diễn Vua Bảo Đại do diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đóng bỗng được chú ý trở lại với loạt phản hồi tích cực.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ghi dấu ấn với vai Vua Bảo Đại.

Vai diễn trên được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Huỳnh Anh Tuấn. Thời điểm đóng phim, diễn viên tròn 36 tuổi, là gương mặt được săn đón lúc bấy giờ.

Tài tử từng trải qua nhiều vòng thử vai trước khi được đạo diễn Quốc Hưng chọn bởi ngoại hình phong độ lẫn tính cách hướng ngoại, "phong thái Tây" giàu năng lượng. Trước máy quay, Huỳnh Anh Tuấn đã tạo nên hình ảnh một vị vua vừa sang trọng, vừa cô độc trước thay đổi của thời cuộc.

Diễn viên kể không lựa chọn cách khắc họa Bảo Đại như một biểu tượng quyền lực đơn thuần mà tập trung vào góc khuất trong tâm lý nhân vật. Để hóa thân thành vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, Huỳnh Anh Tuấn dành nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu lịch sử, xem ảnh, phim tài liệu và các ghi chép về cuộc đời Bảo Đại.

Tài tử nổi tiếng nhờ vẻ điển trai, hào hoa. Anh cùng thời với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh.

Nhiều khán giả đánh giá đây là “Vua Bảo Đại kinh điển nhất màn ảnh Việt” suốt hơn 2 thập kỷ qua. Sau vai diễn trên, Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục ghi dấu ấn ở mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Dù liên tục xuất hiện trên màn ảnh, anh hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với truyền thông hay trên mạng xã hội. Một số thông tin cho biết diễn viên từng đổ vỡ hôn nhân song anh không phản hồi.

Từ sau Covid-19, Huỳnh Anh Tuấn dọn về sống ở quê nhà Long An. Anh tận hưởng cuộc sống "trồng rau, nuôi cá", vui thú vườn tược.

Cuộc sống điền viên mang đến cho Huỳnh Anh Tuấn sự bình yên mà nhiều năm làm nghề hiếm khi có được. Những bữa cơm tự nấu, khu vườn xanh mát hay việc chăm cây, nuôi cá trở thành niềm vui giản dị mỗi ngày của nam diễn viên.

Tài tử thực hiện các video nấu ăn hay cuộc sống thôn quê, hút triệu lượt view.

Hình ảnh một Huỳnh Anh Tuấn mộc mạc với chiếc áo bà ba, đôi dép giản dị, tự tay vào bếp nấu ăn, trò chuyện với người hâm mộ thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù về quê, Huỳnh Anh Tuấn nói không “giải nghệ” như nhiều người tưởng. Nam diễn viên nhận lời đóng phim, quảng cáo, dành thời gian cho nghệ thuật. Diễn xuất lúc này với anh không chỉ là công việc để kiếm tiền mà còn là đam mê và tình yêu mãnh liệt.

Biến cố đột quỵ và chọn sống "ở ẩn", mong bình yên tuổi xế chiều

Biến cố ập đến với Huỳnh Anh Tuấn vào tháng 7/2025 khi anh trải qua cơn đột quỵ trong lúc quay phim tại TPHCM. Diễn viên được phát hiện bất tỉnh trong nhà vệ sinh, người thân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ tiên lượng xấu.

Huỳnh Anh Tuấn nỗ lực hồi phục sau cơn đột quỵ.

Tài tử được chẩn đoán đột quỵ vì tuổi tác cùng với lịch làm việc dày đặc trong suốt thời gian dài. Sau gần 90 ngày tích cực điều trị, sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn ổn định phần nào.

Sau biến cố, Huỳnh Anh Tuấn dọn đến căn hộ ở TPHCM để tiện thăm khám, sinh hoạt có người thân hỗ trợ chăm sóc. Tài tử chọn sống chậm hơn, dành thời gian hồi phục và tận hưởng nhịp sống chậm, bình dị bên gia đình. Điều nam diễn viên mong muốn lúc này không phải sự ồn ào hay hào quang như trước mà chính là sức khỏe.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện diễn viên Huỳnh Anh Tuấn nói sau biến cố đột quỵ, nam diễn viên gần như “ở ẩn”, dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Huỳnh Anh Tuấn vẫn duy trì công việc quay các video nấu ăn, sinh hoạt đời thường trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng ngày, sau giờ ăn uống, tập vật lý trị liệu, nam diễn viên dành thời gian lên mạng xã hội, đọc bình luận của khán giả.

Nam diễn viên cảm kích vì được nhiều đồng nghiệp, khán giả yêu thương, động viên. Thời gian qua, một số nghệ sĩ như: Khánh Huyền, Trương Minh Quốc Thái, Lê Phương... xuống thăm, cùng anh vào bếp nấu các món ăn đặc sản đồng quê.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sống kín tiếng, mong bình yên sau biến cố bệnh tật.

Quản lý Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ biến cố sức khỏe vừa qua không chỉ là cơn “thập tử nhất sinh” mà còn là cú ngã của sự nghiệp, của niềm đam mê điện ảnh của tài tử. “Chuyện sinh lão bệnh tử ai cũng trải qua, chỉ khác là anh Tuấn mang tâm lý khó chấp nhận hơn”, người này cho hay.

Vì không muốn dừng lại sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Anh Tuấn chọn cách nỗ lực. Anh được đưa về Cần Thơ để tập luyện với các bác sĩ chuyên khoa, nhờ vậy sức khỏe cải thiện dần.

“Hiện anh không lao vào công việc mà trở lại với cuộc sống bình thường, trở lại với khán giả - những người yêu thương anh. Còn về việc đi đóng phim ở thời điểm này chưa phải là vấn đề được ưu tiên, vì đó không phải là cách duy nhất để anh được gặp mọi người”, đại diện Huỳnh Anh Tuấn cho hay.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đóng Vua Bảo Đại trong phim "Ngọn nến hoàng cung"

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Anh nổi tiếng trên màn ảnh thập niên 1990 cùng thời với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh... Anh từng kết hợp với Việt Trinh, Diễm Hương, tạo nên cặp đôi màn ảnh được yêu thích. Diễn viên tham gia nhiều phim nổi bật như: Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm, Biển động, Ngọn nến hoàng cung... Tác phẩm điện ảnh gần nhất anh tham gia là Domino: Lối thoát cuối cùng năm 2024.

Ảnh, clip: Tư liệu