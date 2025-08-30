Chia sẻ với VietNamNet, anh Hoài Linh - quản lý Huỳnh Anh Tuấn cho biết nam diễn viên đang tích cực điều trị tại 1 bệnh viện đa khoa quốc tế tại thành phố Cần Thơ.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tích cực điều trị sau đột quỵ.

Đội ngũ bác sĩ xây dựng riêng phác đồ cá nhân hóa cho Huỳnh Anh Tuấn. Trong đó, họ tập trung điều trị nhóm cơ yếu, liệt và hỗ trợ tập ngôn ngữ cho anh.

Tài tử cũng được áp dụng các phương pháp trị liệu tiên tiến như laser, sóng xung kích từ trường cao, robot tập vận động tay... giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh và toàn diện hơn.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho nam diễn viên nói anh hồi phục đáng kể, khả năng vận động và giao tiếp tiến bộ từng ngày.

Sau hơn 1 tháng điều trị, thể chất lẫn tinh thần của Huỳnh Anh Tuấn hồi phục khả quan.

Tài tử có thể tự đi lại, ăn uống và vệ sinh cá nhân. Các bác sĩ đánh giá sức khỏe anh tiến triển tốt.

“Sức khỏe anh Tuấn tiến triển rất tốt nhờ tuân thủ phác đồ điều trị bệnh. Hiện anh tập vật lý trị liệu cho tay phải để có thể hồi phục hoàn toàn.

Dù ở bệnh viện, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, mong sớm trở lại gặp gỡ mọi người”, anh Linh nói.

Hàng ngày, sau giờ ăn uống, thăm khám của bác sĩ, Huỳnh Anh Tuấn dành thời gian lên mạng xã hội, đọc bình luận của khán giả.

Anh cũng xem các video nấu ăn và trò chuyện cùng người thân để đầu óc khuây khỏa.

Nam diễn viên cảm kích vì được nhiều đồng nghiệp, khán giả yêu thương, động viên. Huỳnh Anh Tuấn cho biết khoảng 1 tháng nữa sẽ trở lại TPHCM, từng bước quay lại công việc song song điều trị.

Hiện các kênh mạng xã hội của anh do quản lý sử dụng và đăng tải các video nấu ăn để duy trì sự tương tác với khán giả.

Từ khi Huỳnh Anh Tuấn gặp biến cố, nhiều thông tin thất thiệt về anh trên mạng xã hội cũng lan truyền.

Trên TikTok, 1 số tài khoản đăng tin anh qua đời, tiết lộ lý do tài tử đột quỵ do nghiện rượu.

Đại diện ê-kíp khẳng định đây là những tin thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nam diễn viên.

Hồi đầu tháng 7, khi đang quay phim tại TPHCM, Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ, bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được người thân đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ thông báo tiên lượng xấu.

Tài tử đột quỵ vì tuổi tác cùng với lịch làm việc dày đặc trong suốt thời gian dài khiến anh ngã bệnh.

Sau hơn 10 ngày tích cực điều trị, nam diễn viên hồi phục tốt. Anh được phép xuất viện về nhà theo dõi thêm và tập vật lý trị liệu.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Anh nổi tiếng trên màn ảnh thập niên 1990 cùng thời với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh... Anh cũng từng kết hợp với Việt Trinh, Diễm Hương, tạo nên cặp đôi màn ảnh được yêu thích. Diễn viên tham gia nhiều phim nổi bật như "Những đứa con thành phố", "Hương phù sa", "Công tử Bạc Liêu", "Nữ trinh sát đặc nhiệm", "Biển động", "Ngọn nến hoàng cung"... Tác phẩm điện ảnh gần nhất anh tham gia là "Domino: Lối thoát cuối cùng" năm 2024.

