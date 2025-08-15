Trích đoạn tổ khúc "Hình của Đảng lồng trong hình của nước" được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của NSND Tạ Tuấn Minh, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa, Thanh Hường... khiến nhiều khán giả xúc động.
Tối 14/8, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức đêm thơ "Những câu thơ viết nên hình đất nước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Khán giả được ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng rực rỡ của dân tộc. Thơ ca cách mạng hiện lên như một mạch nguồn mãnh liệt, vừa phản ánh hiện thực đau thương dưới ách đô hộ, vừa là lời hiệu triệu sáng ngời lý tưởng tự do. Những câu thơ của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi… vang lên như tiếng trống trận, như ngọn lửa soi đường cho hàng triệu con tim.
Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam ngâm trích đoạn tổ khúc "Hình của Đảng lồng trong hình của nước"