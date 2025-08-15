Tối 14/8, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức đêm thơ "Những câu thơ viết nên hình đất nước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khán giả được ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng rực rỡ của dân tộc. Thơ ca cách mạng hiện lên như một mạch nguồn mãnh liệt, vừa phản ánh hiện thực đau thương dưới ách đô hộ, vừa là lời hiệu triệu sáng ngời lý tưởng tự do. Những câu thơ của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi… vang lên như tiếng trống trận, như ngọn lửa soi đường cho hàng triệu con tim.

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam ngâm trích đoạn tổ khúc "Hình của Đảng lồng trong hình của nước"

Phần 1 - "Máu và hoa", trích đoạn tổ khúc "Hình của Đảng lồng trong hình của nước" được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của NSND Tạ Tuấn Minh, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa, Nguyễn Thanh Hường, Tống Minh Tùng, Trương Tuấn Vũ và tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, kết hợp hoạt cảnh tái hiện khí thế khởi nghĩa.

Những vần thơ kinh điển "Bát cơm chan đầy nước mắt…", "Lời Đảng gọi vang to khắp nước…", "Người đi tìm hình của nước…" không chỉ tái hiện chặng đường gian nan tìm đường cứu nước của Bác Hồ và dân tộc mà còn khắc sâu hình ảnh "chất thép" trong thơ, được tôi luyện từ máu lửa chiến trường.

Giai điệu "Bác Hồ một tình yêu bao la" (sáng tác Thuận Yến) do NSND Thái Bảo cùng tốp ca Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện đã làm lắng đọng trái tim người nghe, trước khi câu chuyện lịch sử tiếp tục với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ những câu thơ "Đồng chí" (Chính Hữu) do nghệ sĩ Ngọc Thọ thấm đẫm tình đồng đội, đến "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" (Tố Hữu) hào sảng như tiếng kèn chiến thắng, khán giả như được sống lại khí thế của "3000 ngày kháng chiến" và chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Không gian nghệ thuật mở rộng khi chương trình đưa người xem bước vào những năm tháng chống Mỹ cứu nước. "Đất nước" (Nguyễn Khoa Điềm) vang lên sâu lắng, thiêng liêng bởi giọng ngâm của NSND Tạ Tuấn Minh, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa, đưa thơ trở thành bản trường ca về cội nguồn, về trách nhiệm hóa thân cho dáng hình xứ sở.

Âm nhạc song hành cùng thơ - "Tình em" (Huy Du) từ thơ Hồ Ngọc Sơn, hay "Mẹ đồng chiêm" (Vương Trọng) đã chắp cánh cảm xúc, khiến mỗi câu chữ trở nên gần gũi và lay động hơn.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa khán giả và các nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng, Phạm Sỹ Sáu. Những ký ức về đời lính về những năm tháng vừa cầm súng vừa cầm bút được chia sẻ chân thành, tiếp thêm cho thế hệ hôm nay một cái nhìn sâu sắc về sức mạnh tinh thần của thơ ca trong chiến tranh.

Khép lại chương trình, những tác phẩm như "Một người lính nói về thế hệ mình" (Thanh Thảo), "Dáng đứng Việt Nam" (Lê Anh Xuân), "Màu hoa đỏ" (Nguyễn Đức Mậu - Thuận Yến), "Vàm Cỏ Đông" (Hoài Vũ - Trần Long Ẩn) đã đưa khán giả đi trọn một vòng hành trình của dân tộc, từ những ngày tìm đường cứu nước, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, cho tới mùa xuân thống nhất. Những câu thơ, khúc hát ấy, dù ra đời trong khói lửa, vẫn tỏa sáng vẻ đẹp nhân văn, lòng yêu nước và khát vọng tự do.