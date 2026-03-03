Đêm 2/3, diễn viên Kim Đào đăng tải lên mạng xã hội thông tin về vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đón con trai. Theo chia sẻ của cô, chiếc xe hơi bất ngờ lao ra từ trong nhà xe tại một ngã ba, đúng lúc Kim Đào đang rẽ vào con đường dẫn đến sân bóng đá - nơi con trai đang chờ. Cú đụng chạm mạnh khiến Kim Đào văng ra khỏi xe máy, ngã xuống đường.

Diễn viên Kim Đào và con trai.

Trao đổi với VietNamNet sáng 3/3, Kim Đào cho biết khoảnh khắc nằm giữa đường sau vụ tai nạn, nhiều người xung quanh hỏi thăm và giục gọi người thân nhưng cô không biết liên lạc với ai. Lý do là mẹ Kim Đào vốn dễ hoảng loạn mỗi khi nghe tin không hay nên cô không dám báo. Một lúc sau, con trai Kim Đào chạy đến nhưng cậu bé cũng hoảng hốt, không biết xử lý thế nào trước cảnh tượng đó.

Sau đó Kim Đào vào bệnh viện kiểm tra, chụp X-quang và truyền nước. Nữ diễn viên ngủ mê man cho đến khi tỉnh lại mới đăng bài thông báo tình trạng sức khỏe. Bác sĩ xác nhận không có tổn thương xương, tuy nhiên nửa bên trái cơ thể cô vẫn đau nặng, không nhấc tay lên được, thở cũng khó khăn. Nguyên nhân được cho là do dập cơ sau cú va chạm mạnh, kết hợp với tình trạng suy nhược và thiếu ngủ kéo dài. Kim Đào đã xin nghỉ làm để theo dõi thêm.

Kim Đào trong một chương trình truyền hình:

Ảnh: FBNV