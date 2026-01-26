Lâm Tâm Như trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong chương trình Tạm biệt người thương mùa 5. Dù đảm nhận vai trò cố vấn, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng thu hút khán giả nhờ diện mạo trẻ trung cùng những chia sẻ thẳng thắn, chừng mực về đời sống hôn nhân vốn được cô giữ kín suốt nhiều năm.

Lâm Tâm Như tại chương trình “Tạm biệt người thương".

Trong chương trình, Lâm Tâm Như hiếm hoi bày tỏ quan điểm cá nhân về hôn nhân. Cô cho biết việc tham gia chủ yếu để quan sát những vấn đề của các cặp đôi, từ đó tự nhìn lại cuộc sống vợ chồng của chính mình.

Khi được hỏi về chuyện mâu thuẫn, nữ diễn viên thừa nhận cô và Hoắc Kiến Hoa vẫn có lúc bất đồng. Tuy nhiên, cả 2 luôn cố gắng kiềm chế, đặc biệt không để con gái chứng kiến những khoảnh khắc căng thẳng. “Thường chúng tôi đợi con ngủ rồi mới nói chuyện”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cho biết vợ chồng cô quản lý tài chính độc lập. Theo nữ diễn viên, người có khả năng quán xuyến tốt cuộc sống gia đình sẽ chủ động nắm giữ việc chi tiêu.

Sau 10 năm chung sống, Lâm Tâm Như vẫn viên mãn bên Hoắc Kiến Hoa.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976 tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) là diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi chuyển sang diễn xuất vào giữa thập niên 1990 và nhanh chóng tạo dấu ấn. Tên tuổi của Lâm Tâm Như bùng nổ khắp châu Á với vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách (1998). Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Tân dòng sông ly biệt, Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thế Hoàng Phi, 16 hạ ức… đồng thời khẳng định năng lực ở vai trò nhà sản xuất.

Năm 2016, Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và đón con gái đầu lòng vào năm 2017. Hiện tại, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với công việc sản xuất phim, đồng thời giữ lối sống kín tiếng và tập trung cho gia đình.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong "Khuynh thế Hoàng Phi":

Nguồn: Sina