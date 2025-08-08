Diễn viên Lan Phương bên 2 con gái Lina và Mia. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu diễn viên Lan Phương bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng Tây sau 7 năm bên nhau và cho biết đã làm thủ tục ly hôn đơn phương từ tháng 5. Dù không ít lần bày tỏ sự mệt mỏi và thất vọng trên trang cá nhân về hôn nhân của mình nhưng nữ diễn viên Thương ngày nắng về vẫn truyền đi những hình ảnh tích cực mỗi khi được ở bên các con.

Chia sẻ với VietNamNet, Lan Phương nói đang đưa 2 con gái vào TPHCM chơi cho khuây khoả, dự định ở 4 ngày rồi trở thành 1 tuần và giờ vẫn chưa mua vé máy bay về Hà Nội.

"Biết ơn vì vẫn có TPHCM là nhà. Căn hộ nhỏ xinh vẫn ở đó, vẫn hàng ban công màu vàng trên nền tường xám, vẫn khuôn viên xanh mát, xinh đẹp, yên tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Phương đã dành nhiều thời gian sống ở đó nhất so với tất cả các thành phố khác'' - Lan Phương nói.

Nữ diễn viên chia sẻ, ở đây 3 mẹ con thực sự thấy cách biệt với mọi thứ, hầu như không nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì, từ quay phim, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch đến dùng mạng xã hội…

Lan Phương tận hưởng hạnh phúc bên cách con khi không còn chồng Tây đồng hành.

"Không có gì cả, chỉ có mình và 2 con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con mà thôi. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên.

Hai em bé bên cạnh tất nhiên có lúc bù đầu bế ẵm, dỗ dành bé này, trả lời câu hỏi của bé kia, có lúc cũng mất kiên nhẫn và phải nghiêm khắc một chút, còn lại là niềm hạnh phúc bình yên vô bờ mà lâu rồi Phương mới thực sự cảm nhận được. Khi bình yên và dành toàn bộ thời gian cho con theo cách của mình, tiếng cười của Lina, tiếng nói ê a của Mia trở thành những âm thanh đẹp nhất của cuộc sống", Lan Phương chia sẻ.