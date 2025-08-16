Diễn viên Lan Phương vừa có bài chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của bản thân khiến người hâm mộ lo lắng. Cô từng tiết lộ bị trầm cảm nhưng không ai nghĩ nữ diễn viên Thương ngày nắng về lại gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ như vậy.

Lan Phương chia sẻ hình ảnh đáng lo ngại khi cần tới nhân viên dìu đỡ.

Lan Phương viết: "Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: 'Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé'. Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ".

Nữ diễn viên cho biết đây là hệ quả của việc cô bị trầm cảm trong thời gian dài. "Căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm khi còn là học sinh trung học".

Lan Phương nói quan sát và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể rất quan trọng, nhất là khi có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. "Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa nhưng vết thương tâm lý khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được", nữ diễn viên viết.

Lan Phương.

Lan Phương mong muốn bài chia sẻ này của mình giúp mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể thật sự hiểu, cảm thông và tử tế giúp đỡ những ai đang cần giúp đỡ, thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình. "Mong những ai từng như Phương hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình", cô viết.

Lan Phương hiện đã ly thân chồng Tây và đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Cô đang một mình chăm sóc 2 con nhỏ. Nữ diễn viên sắp tới sẽ tái xuất trong phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh sau 2 năm vắng bóng.