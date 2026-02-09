Trên trang cá nhân, diễn viên Lan Thy niềm vui vỡ òa khi bất ngờ nhận lời cầu hôn từ bạn trai - nhạc trưởng Dustin Tiêu.

Anh rủ cô cùng đi đám cưới một người thân trong họ hàng. Khi buổi tiệc kết thúc, nhạc trưởng sinh năm 1997 bất ngờ trao hoa, nhẫn kim cương cùng lời cầu hôn ngọt ngào.

Trước tình cảm của bạn trai, Lan Thy hạnh phúc vỡ òa, nói đồng ý.

Chính Dustin Tiêu cũng xúc động mạnh trước khoảnh khắc này. Anh dành 1 ngày để tận hưởng niềm vui.

Theo nguồn tin thân cận nhạc trưởng Dustin Tiêu, anh và diễn viên Lan Thy đã yêu nhau 2 năm nay nhưng giữ kín mối quan hệ. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ thân cặp đôi vẫn không biết chuyện này.

Diễn viên Lan Thy. Ảnh: FBNV

Sau màn cầu hôn, Dustin Tiêu đã nghiêm túc dự tính kế hoạch tổ chức đám cưới.

Lan Thy tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998, xuất phát điểm là người mẫu.

Năm 2022, cô nổi tiếng nhờ vai Bích Diễm trong phim Em và Trịnh lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

Ngoài ra, Lan Thy còn góp mặt trong phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ và phim trực tuyến Tiệm ăn của quỷ.

Nhạc trưởng Dustin Tiêu. Ảnh: FBNV

Dustin Tiêu tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997, là nhạc trưởng và người thành lập Imagine Philharmonic Orchestra năm 2018.

Anh tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School, Hàn Quốc, sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim, Mỹ.

Sau đó, 9X tiếp tục theo học các khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với những giáo viên đến từ Đại học Yale và Viện âm nhạc Quốc gia Bulgaria rồi về nước lập nghiệp.

Mi Lê