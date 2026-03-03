Diễn viên Lê Lộc và Tuấn Dũng. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Lộc và Tuấn Dũng báo tin vui. Họ vừa có con đầu lòng trong năm nay, em bé tuổi Ngựa.

Hiện, sức khỏe của Lê Lộc vẫn ổn định và đang được theo dõi.

"Công nhận cộng đồng mạng đoán hay thật, nhiều cái đoán đúng luôn. Chúng tôi muốn chia sẻ để đảm tình trạng của mẹ và bé được ổn định; ngoài ra hai đứa cũng có nhiều sự kiện quan trọng, được sự quan tâm trọn vẹn của quý khán giả chắc chắn tuyệt vời hơn. Vì vậy, chúng tôi báo tin vui này, để mọi thứ thuận theo tự nhiên", cô chia sẻ.

Lê Lộc sinh năm 1995, là con thứ 2 của nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Tuấn Dũng sinh năm 1992, thành công từ chương trình Cười xuyên Việt.

Năm 2019, cả hai gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai. Sau khi rời chương trình, họ dần thân thiết hơn.

Tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam năm 2020, Tuấn Dũng đồng hành cùng Lê Lộc trên hàng ghế đầu. Thời điểm đó, nhiều người tò mò về mối quan hệ của cặp sao nhưng họ không lên tiếng.

Từ năm 2021, Lê Lộc và Tuấn Dũng dần cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Sau này, Lê Giang xác nhận con gái cô và Tuấn Dũng đang hẹn hò.

Những năm qua, Lê Lộc - Tuấn Dũng đồng hành trong cuộc sống và công việc. Hai diễn viên cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân, thường xuyên hợp tác trong các vở kịch.

Mi Lê