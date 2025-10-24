Diễn viên Lý Hùng từng là một trong những tài tử hàng đầu của nền điện ảnh vào thập niên 1990. Sau giai đoạn này đến nay, anh đóng phim khá thưa thớt; những năm sau này hầu như chỉ vài lần hiếm hoi trở lại màn ảnh với vai phụ, vai khách mời.

Vì vậy, công việc và cuộc sống giàu có bí ẩn của Lý Hùng luôn là chủ đề được khán giả quan tâm.

Người mẹ "nữ tướng" và cát-sê cao ngất

Trước hết, cần chú ý xuất thân của Lý Hùng từ gia đình có bố là NSND Lý Huỳnh; mẹ là bà Đoàn Thị Nguyên - "nữ tướng" nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh.

Thời trẻ, đối lập với ông xã say mê nghệ thuật, bà Nguyên đã gánh vác toàn bộ việc kinh doanh, làm giàu cho gia đình.

Anh em Lý Hùng, Lý Hương bên thân mẫu - bà Đoàn Thị Nguyên. Ảnh: FBNV

Bà phụ chồng mở võ đường, tự tay xây trang trại lợn, sau này là thành lập thương hiệu bút bi Lý Huỳnh và mở xưởng sản xuất riêng, chuyên bỏ mối cho dân buôn sỉ ở miền Bắc.

Từ kinh doanh nhỏ lẻ, bà Nguyên gầy dựng nên cơ đồ, phát triển sang những lĩnh vực khác như bất động sản.

Cuối năm 2011, bà Nguyên từng khiến giới đầu tư xôn xao khi chuyển nhượng hơn 10,78 triệu cổ phiếu trị giá 446 tỷ đồng, tương ứng với 25,77% vốn điều lệ của Công ty đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền cho con trai là Lý Điều Sơn - Chủ tịch HĐQT Khang Điền, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và kinh doanh bất động sản Lý Gia.

Trước khi nhận chuyển nhượng, ông Sơn đã sở hữu 11,5 triệu cổ phiếu trị giá 480 tỷ đồng, tương đương 26,41% vốn điều lệ. Tức sau cuộc chuyển nhượng, ông Sơn nắm trong tay 50,97% vốn, nắm quyền kiểm soát công ty.

Lý Hùng bên căn biệt thự 2 lầu ở phường Tân Bình. Ảnh: Tư liệu

Từ nền tảng của bà Nguyên, các con trưởng thành đều giàu có, thành đạt. Tháng 1/2012, ông Lý Điều Sơn - anh ruột Lý Hùng được xếp thứ 37 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Anh chị em của Lý Hùng đều là doanh nhân, sở hữu doanh nghiệp riêng. Em út - diễn viên Lý Hương hiện cũng là chủ một công ty thiết kế nội thất.

Riêng Lý Hùng thời trẻ lại không theo nghiệp kinh doanh của mẹ mà chọn con đường nghệ thuật giống cha. Xuyên suốt sự nghiệp, anh đóng hơn 100 phim điện ảnh, truyền hình.

Khoảng thập niên 1990, anh từng nhận cát-sê khoảng 30 triệu đồng/phim, quy đổi theo giá vàng khoảng 1,6 tỷ đồng hiện tại.

Cuộc sống giàu sang

Những năm qua, Lý Hùng hiếm khi đóng phim nhưng vẫn làm ăn kinh doanh, đầu tư hoặc hợp tác cùng bạn bè, các đối tác lâu năm.

Không gian sống của Lý Hùng. Ảnh: Loan Lê

Thời trẻ, nam diễn viên đưa hết cát-sê nhờ bà Nguyên giữ giúp; khi mẹ già yếu mới trao lại tài chính cho anh chủ động các công việc cá nhân.

Về bí quyết đầu tư, anh nói chỉ chọn "những dự án phù hợp, nhẹ nhàng và dễ sinh lời" nhưng nhấn mạnh không có năng khiếu như thân mẫu.

Lý Hùng cũng phủ nhận tin đồn là "đại gia, sở hữu nhiều bất động sản" vì ghét khoe khoang. Dù vậy, anh hiểu miệng đời nên không đính chính.

Hiện tại, Lý Hùng sống cùng em gái Lý Hương và mẹ trong căn biệt thự trên đường Đồng Đen, phường Tân Bình, TPHCM.

Lý Hùng thường xuyên du lịch cùng gia đình. Ảnh: FBNV

Ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng gần 700m2, bên ngoài là sân vườn và hầm đỗ ô tô, bên trong có thang máy. Riêng phòng ngủ của Lý Hùng đã rộng hơn 100m2, được trang hoàng như khách sạn.

Tuổi U60, Lý Hùng thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống, thường cùng đại gia đình đi du lịch Mỹ, Singapore, Australia... Nhìn cảnh đại gia đình hàng chục thành viên ngồi ghế hạng thương gia, nhiều khán giả xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Nam diễn viên từng khiến thế hệ Z trầm trồ khi sang Singapore xem concert của siêu sao Taylor Swift. Nhìn từ vị trí đứng gần sân khấu, không khó đoán anh đã chi bộn tiền cho hạng vé cao.

Ngoài ra, Lý Hùng và gia đình luôn duy trì hoạt động thiện nguyện như xây cầu, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, tu sửa Khu dưỡng lão nghệ sĩ...

Lý Hùng chạy bộ trong chuyến du lịch Singapore

Loan Lê