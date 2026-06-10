Cách đây vài ngày, nghệ sĩ Mai Trần có triệu chứng bất thường khi đang sinh hoạt như: Làm rớt đồ khi đang ăn cơm, khoé miệng xệ xuống và cơ thể khó cử động. Bà xã nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định gần nhà.

Nghệ sĩ Mai Trần nhập viện cấp cứu vì nhồi máu não.

Do may mắn phát hiện trong "giờ vàng", hiện sức khỏe Mai Trần ổn định. Từ ngày thứ 3, ông cảm nhận rõ các triệu chứng của người bị tai biến. Các bác sĩ cho ông chụp MRI não, phát hiện nhồi máu não phải tiến triển. Đây là bệnh nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời có thể gây phù não, tăng áp lực nội sọ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

"Nhờ trời thương nên bị nhồi máu não mà còn được tỉnh táo. Giờ tôi đang cố gắng điều trị cho ổn một số bệnh rồi sẽ xuất viện. Mọi nỗ lực đều dồn cho việc tập tành để có thể tự đi đứng được", nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ.

Hiện ông đang trong giai đoạn phục hồi chức năng, với các bài tập như: Xòe bàn tay, xoay cổ tay, nâng cánh tay, vận động khuỷu tay để lấy lại sức cơ.

Với Mai Trần, đây là một quá trình dài, nhiều đau đớn và khó khăn nhưng phải cố gắng. "Nhiều người đã thành công rồi, mình sẽ làm được thôi", Mai Trần nói.

Đây không phải lần đầu tiên Mai Trần gặp biến cố sức khỏe. Năm 2019, ông từng trải qua cơn đột quỵ khi quay phim. Vài tháng sau, nghệ sĩ trải qua tiếp cơn “thập tử nhất sinh”. Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Clip nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ

Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn. Ông buộc lòng nói lời từ giã nghệ thuật dù đam mê, lửa nghề vẫn cháy bỏng.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Vân - bà xã nghệ sĩ Mai Trần kể những ngày qua tích cực chăm sóc chồng bị bệnh. Do gia đình đơn chiếc, chị vất vả khi vừa chăm Mai Trần, vừa quán xuyến quán ăn nhỏ.

Trước đó, vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Nhờ tích góp và sự hỗ trợ của vài người, cả 2 chuyển lên nơi ở mới tại TPHCM. Họ thuê căn nhà nhỏ trong hẻm ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung, TPHCM để buôn bán và sinh hoạt.

Vài năm qua, kinh tế gia đình Mai Trần phụ thuộc hoàn toàn vào vợ ông. Bà xã nghệ sĩ vốn khéo tay, thường làm các món như gà ác tiềm thuốc bắc, bánh flan, sữa chua, hột vịt muối, chả… để bán cho người quen.

Chứng kiến vợ vất vả, Mai Trần hay đăng bài trên mạng xã hội, mong có thêm người ủng hộ. May mắn những bài viết của nam nghệ sĩ được nhiều người chia sẻ nhiệt tình. Đây cũng là kế mưu sinh của vợ chồng ông ở tuổi xế chiều.

Nghệ sĩ Mai Trần và bà xã Quỳnh Vân.

Mai Trần kết hôn với bà xã năm 1999. Chị Quỳnh Vân nhỏ hơn ông 20 tuổi. Dẫu cuộc sống nhiều khó khăn, tổ ấm nhỏ không vì thế thiếu vắng tiếng cười. Hơn 20 năm, cả 2 đồng hành, nương tựa, chia sẻ buồn vui, thăng trầm của đời người.

Vợ chồng nam nghệ sĩ có 2 người con, 1 trai 1 gái. Cậu con trai lớn năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học ngành Đạo diễn Điện ảnh, hiện đang học Thạc sĩ. Cô con gái hiện là sinh viên năm 2 tại Đại học Kinh tế.

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại thành phố Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu. Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang) Ngoài diễn xuất, Mai Trần còn làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom, các chương trình như: Tài Tiếu Tuyệt, Vitamin cười… Cát-sê từ nghề đủ giúp ông trang trải phí sinh hoạt, lo được cho vợ và các con tiền ăn học hàng ngày.