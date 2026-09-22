Trong Mùa hè năm ấy tập 19 lên sóng tối 21/9, Phương (Minh Thu) đã bị ngã đập đầu xuống đường sau cú trượt tay của Khánh (Tô Dũng). Đáng nói cảnh này không phải ngã kỹ thuật mà Minh Thu bị thương thật sau cú đập đầu khá mạnh xuống nền đường. Đoạn clip hậu trường được nữ diễn viên chia sẻ ngay sau khi phim phát sóng khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Trích đoạn phim tập 19:

Vì mải diễn nên Tô Dũng đã trượt tay khiến bạn gái bị ngã. Cú đập khá mạnh khiến Minh Thu rất đau do da đầu bị rách. Đoàn phim sau đó phải sơ cứu và chườm vết thương cho cô. Tuy nhiên, diễn viên Tô Dũng vẫn tỏ ra bình thản trước tình huống này và liên tục cười đùa để xoa dịu không khí căng thẳng.

Tạo hình hai nhân vật của Tô Dũng và Minh Thu trong "Mùa hè năm ấy".

Khá nhiều khán giả quay sang trách Tô Dũng có biểu hiện vô tâm sau cú ngã của bạn gái. Tuy nhiên, sau đó Minh Thu đã lên tiếng giải thích: "Anh Dũng mải diễn nên không biết đâu mọi người. Tại em cũng tin tưởng bạn diễn quá mà quên tiết chế lại. Lúc quay lại thì em thấy choáng nhưng anh ấy cứ diễn tiếp nên em cũng cố diễn nốt chứ không muốn ngắt quãng. May là cảnh đó hợp lý".

Minh Thu và Tô Dũng tại sự kiện ra mắt phim "Mùa hè năm ấy".

Minh Thu và Tô Dũng từng trải qua đổ vỡ trước khi công khai hẹn hò vào tháng 3/2024. Mùa hè năm ấy là bộ phim đầu tiên họ đóng cùng nhau. Tuy nhiên, trái với các cặp đôi khác, họ luôn né tránh chia sẻ về nhau khi Mùa hè năm ấy ra mắt với mục đích muốn khán giả tập trung vào nội dung phim cũng như nhân vật thay vì quá quan tâm tới đời tư của diễn viên.

Hậu trường cảnh phim Minh Thu bị thương:

Ảnh, video: FBNV