Trong Mùa hè năm ấy tập 18 lên sóng tối nay, 16/9, bà Ngọc (Vân Dung) gặp Khánh (Tô Dũng) để thông báo việc Phương (Minh Thu) bỏ mua căn chung cư để lấy tiền cho cậu vay. Bà không nghĩ là bạn xã giao mà Phương lại làm như vậy. Bà cho rằng Phương cả nể nên cho Khánh vay tiền là vì nghĩ đến chuyện tình cảm ngày xưa của hai người.

"Nhưng sòng phẳng mà nói ngày xưa vay tiền của bố mẹ cháu, cô đã trả hết cả gốc và lãi. Cô nghĩ bây giờ gia đình cô không nợ gia đình nhà cháu tình cảm và tiền bạc. Cô hy vọng Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp cái Phương", bà Ngọc nói.

Ở diễn biến khác, biết chuyện, Phương chất vấn bà Ngọc: "Mẹ vừa đi đâu đấy ạ? Mẹ định giấu con đến khi nào nữa? 8 năm trước, sau khi Khánh ra tù, mẹ đã gặp Khánh đúng không ạ?".

Trong khi đó, thấy Hoàng (Phan Thắng) nằm ngủ ở nhà Khánh, Nhi (Thuỳ Dương) vô cùng bức xúc và hắt nước vào người Hoàng, liên tục hỏi Khánh đâu. Thấy Khánh về, Nhi gào lên: "Tại sao anh lại chơi với loại bạn kia? Cái đồ lăng loàn".

Khánh sẽ phản ứng ra sao trước lời nói của mẹ Phương? Bà Ngọc trả lời con gái thế nào? Chi tiết tập 18 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

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