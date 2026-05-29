Hạnh phúc không phải chỉ vì may mắn gặp đúng người

- Vai Vân trong phim “Dưới ô cửa sáng đèn” của Ngọc Huyền là vai diễn điệu đà nhất từ trước đến nay?

Đúng là tôi có tạo hình khá nhiều màu sắc và có lẽ cũng là một trong những nhân vật “điệu” nhất từ trước đến nay. Vân là cô gái hát acoustic ở phòng trà, quán cafe, thích những điều có màu sắc hoài niệm. Vậy nên, tôi và ê-kíp có trao đổi để nhân vật có hơi hướng vintage.

Tôi nghĩ mỗi người đều có một gu thẩm mỹ và một cách kể câu chuyện của mình thông qua trang phục. Với Vân, tôi muốn tạo cá tính riêng: nữ tính, hơi mơ mộng, thích nổi bật, có chút “tắc kè hoa” nhưng vẫn rất đáng yêu và gần gũi. Vân không chỉ mặc đẹp hay điệu đà đơn thuần mà bên trong là một người trẻ đang cố gắng sống đúng với sở thích, cảm xúc và thế giới riêng của mình. Bên ngoài Vân có thể rực rỡ nhưng bên trong vẫn có những khoảng rất mềm, thật và dễ thương.

- Từ “Thương ngày nắng về”, “Món quà của cha" hay “Dịu dàng màu nắng”, nhân vật của Huyền thường là em út được bao bọc, yêu thương hoặc có người yêu giàu có, ga lăng còn phim mới này thì sao?

Tôi nghĩ mỗi diễn viên khi mới được khán giả nhớ đến thường sẽ có một vùng hình ảnh nhất định. Với tôi, có thể khán giả quen nhìn thấy trong những vai em út, trong sáng, được yêu thương hoặc có câu chuyện tình cảm khá nhẹ nhàng. Nhưng ở Dưới ô cửa sáng đèn, Vân không chỉ là một cô gái được bao bọc hay sống trong thế giới màu hồng. Nhân vật này có những va vấp, những lựa chọn chưa đúng và cả những bài học riêng về tình cảm, gia đình, cuộc sống.

Vân phải tự học cách lớn lên, tự bước qua những ảo tưởng bản thân và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tôi nghĩ bất ngờ của Vân không nằm ở việc nhân vật thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh trước đây mà ở cách cô ấy trưởng thành. Vẫn có sự đáng yêu, nữ tính nhưng sẽ có thêm những mảng màu đời hơn, nhiều va chạm hơn và nhiều cảm xúc hơn.

- Mọi người thường nói Ngọc Huyền hội tụ nhiều yếu tố may mắn: có vai chính từ sớm, được khán giả biết đến sớm, lấy chồng sớm và có cuộc sống hạnh phúc. Huyền nghĩ sao về sự may mắn này?

Tôi tin trong cuộc sống may mắn là có thật. Tôi thật sự biết ơn những cơ hội đã đến, được làm nghề, khán giả biết đến, nhận yêu thương và có một gia đình nhỏ bình yên.

Nhưng may mắn mới chỉ là cánh cửa đầu tiên. Đi tiếp được hay không vẫn phụ thuộc vào thái độ, sự nỗ lực và cách mình sống với những điều mình có. Có vai diễn sớm là may mắn nhưng giữ được tình yêu với nghề là lựa chọn.

Trong hôn nhân cũng vậy. Hạnh phúc không phải chỉ vì may mắn gặp đúng người mà còn bởi cả hai cùng học cách lắng nghe, nhường nhịn và tôn trọng nhau. Tôi không muốn nhìn may mắn như một điều hiển nhiên mà xem đó là một món quà và khi đã được nhận, càng phải sống tử tế, nghiêm túc và có trách nhiệm hơn!

May mắn vì được mẹ chồng thương và coi như con gái trong nhà

- Chị chưa sinh em bé sau 2 năm kết hôn là do muốn tập trung cho công việc hay còn dự định nào khác?

Tôi nghĩ câu chuyện sinh em bé là chủ đề rất riêng tư và thiêng liêng với mỗi gia đình. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân, đồng thời cũng muốn hoàn thiện hơn về công việc, tinh thần và sự chuẩn bị trước khi bước sang vai trò mới.

Với tôi, việc có con không phải là một áp lực theo mốc thời gian. Đó là một hành trình cần sự sẵn sàng: về điều kiện sống, tâm lý, trách nhiệm và sự trưởng thành của hai vợ chồng. Tôi vẫn đang cố gắng cân bằng giữa công việc, gia đình và phát triển bản thân. Tôi tin mỗi gia đình có một nhịp sống riêng và điều quan trọng nhất là bản thân thấy hạnh phúc, thoải mái trong nhịp sống ấy.

- Về kinh tế, câu chuyện tay hòm chìa khoá hay quỹ chung quỹ riêng của vợ chồng chị thế nào?

Trong hôn nhân, tài chính là một chuyện rất thực tế và cần được chia sẻ một cách rõ ràng. Với vợ chồng tôi, quan trọng nhất không phải là ai giữ tiền mà là có cùng sự minh bạch, trách nhiệm và cùng mục tiêu hay không. Mỗi người vẫn cần có sự chủ động nhất định trong công việc và tài chính cá nhân vì điều đó tạo cảm giác độc lập và tôn trọng lẫn nhau.

Còn những khoản liên quan đến gia đình, kế hoạch chung hay các quyết định lớn, hai vợ chồng sẽ cùng trao đổi. Tôi không quá đặt nặng khái niệm “tay hòm chìa khoá” theo nghĩa truyền thống. Tôi nghĩ người phụ nữ hiện đại biết vun vén nhưng cũng cần biết tự chủ. Còn người đàn ông không chỉ kiếm tiền mà cũng nên cùng quản trị cuộc sống chung. Khi cả hai đều có trách nhiệm, câu chuyện tiền bạc sẽ bớt nhạy cảm hơn rất nhiều.

- Bí kíp để giữ mối quan hệ hài hoà, sống chung yên ổn với mẹ chồng của chị?

Với tôi, điều quan trọng nhất là sự biết ơn và tôn trọng. Khi bước vào một gia đình mới, không nên chỉ nhìn mọi thứ bằng thói quen mà cần học cách hiểu nếp sống, cảm xúc và sự quan tâm của người lớn.

Tôi may mắn vì được mẹ chồng thương và coi như con gái trong nhà. Mẹ không tạo cảm giác phải làm dâu một cách nặng nề mà luôn để tôi thấy được yêu thương, lắng nghe và là chính mình. Điều đó khiến tôi rất trân trọng. Sống chung hay sống gần gia đình hai bên khó tránh khỏi khác biệt thế hệ nhưng đủ chân thành, mọi thứ sẽ hài hoà.

- Mẹ chồng có theo dõi và nhận xét hay góp ý về các vai diễn của Huyền?

Gia đình chồng cũng theo dõi và ủng hộ công việc của tôi. Mọi người không tạo áp lực mà thường góp ý rất nhẹ nhàng và tình cảm. Mẹ chồng đôi khi cũng nhận xét về tạo hình, câu chuyện nhân vật hoặc hỏi thêm về hậu trường. Những lời nhận xét đó rất đáng quý vì nó không đến từ góc nhìn chuyên môn quá nặng nề mà đến từ cảm nhận của một khán giả trong gia đình, giúp tôi hiểu khán giả đang nhìn nhân vật của mình như thế nào.

