Dịp ra Hà Nội quảng bá phim "Running Man Vietnam 2026: Về nhà", Lan Ngọc chia sẻ cởi mở với VietNamNet về những câu chuyện hậu trường thú vị, sự gắn kết của dàn cast cũng như cơ hội đóng phim cùng Trấn Thành.

Đây là lần thứ 3 gameshow Running Man Vietnam đưa nội dung lên màn ảnh rộng, tiếp tục mở rộng cách thức khai thác định dạng giải trí này tại Việt Nam. Sau khi chính thức khởi chiếu vào ngày 27/11 (hiện đứng thứ 2 phòng vé với doanh thu 10 tỷ đồng), dàn nghệ sĩ tham gia phim - ngoại trừ Trấn Thành đang có lịch trình tại Mỹ đã hội ngộ tại Hà Nội vào ngày 29/11 để giao lưu cùng khán giả.

Chia sẻ với VietNamNet, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết việc đồng hành cùng Running Man luôn mang lại niềm vui lớn, giúp cô có đủ năng lượng để vượt qua mọi thử thách: "Khi niềm vui lớn hơn tất cả mọi thứ mình đều có thể đáp ứng trọn vẹn. Tôi thấy anh em nghệ sĩ tham gia khá khỏe và nhẹ nhàng bởi có ê-kíp xung quanh luôn chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khâu, họ mới chính là những người vất vả nhất".

Ninh Dương Lan Ngọc trong cuộc chia sẻ với VietNamNet.

Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận bản thân chỉ đôi lúc thấy đuối sức do lịch quay phim và các dự án bên ngoài chồng chéo nhưng vì không muốn bỏ lỡ sân chơi này nên cô luôn cố gắng thu xếp. Điều khiến Lan Ngọc hạnh phúc nhất chính là sự hỗ trợ hết mình giữa các thành viên.

"Đôi khi tôi mệt sẽ có Trung, anh Thành, Tú, Phát hay anh Tuấn đứng ra hỗ trợ mảng miếng. Đặc biệt ở tập quay đúng lúc tôi bị sốt, tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ mọi người. Nhờ vậy, tâm lý của mình vô cùng thoải mái. Khi chơi thấy mệt, tôi vẫn có thể xin ra nghỉ một chút rồi lại quay trở lại hết mình", cô bày tỏ.

Ninh Dương Lan Ngọc là thành viên nữ duy nhất của dàn cast "Running Man Vietnam: Về nhà”.

Là thành viên nữ duy nhất giữa dàn cast toàn nghệ sĩ nam, khi được hỏi liệu có nhận được đặc quyền nào không, Lan Ngọc bật cười hài hước: "Chắc ưu ái nhất là bị đè ra xé bảng tên đầu tiên nên lúc nào Ngọc cũng phải chạy trốn nhanh nhất".

Dẫu vậy, cô thừa nhận mình luôn được các đồng đội nam hỗ trợ nhiệt tình trong những trò chơi đòi hỏi sức bền: "Nhiều khi mọi người cũng nương tay lại cho phái nữ, ngay cả với các khách mời nữ cũng vậy. Nói gì thì nói, sức nữ làm sao bằng sức nam được nên mấy anh em dù có 'quật' mình đến cỡ nào cuối cùng vẫn chừa cho một đường lui. Ngọc thấy thoải mái lắm, ít nhất là mọi người không hề ngại việc mình là nữ trong đội hình, đó chính là niềm vui lớn nhất".

Dàn cast của "Running Man Vietnam 2026: Về nhà”. Phim ra rạp từ 27/11.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ khi bước vào Running Man, cô không rõ mình đã bộc lộ bao nhiêu phần trăm tính cách thật bởi bản thân không bao giờ chuẩn bị trước do hoàn toàn không biết kịch bản ra sao, mọi phản ứng đều diễn ra tự nhiên theo tình huống thực tế.

Trong cuộc trò chuyện, Lan Ngọc nhắc đến Trấn Thành với sự trân trọng như "đầu tàu" gắn kết cả dàn cast. Khi được hỏi về mong muốn góp mặt trong một dự án điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn, cô điềm tĩnh cho biết mọi thứ đến với mình trong cuộc đời lẫn sự nghiệp đều là duyên số nên không đặt quá nhiều mong cầu, tất cả tùy thuộc vào chữ duyên.

'Chị Tư' Lan Ngọc chia sẻ về hậu trường "Running Man":

Ở độ tuổi U40, mỹ nhân màn ảnh Việt khẳng định bản thân vẫn giữ sung sức và chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Running Man Vietnam nếu chương trình vẫn tin tưởng gửi lời mời.

Cả 16 tập của mùa 2026 đều nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube. Trong đó, tập 14 đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kể từ khi kết thúc công chiếu. Lượng người xem cùng lúc (CCU) cũng liên tục ghi nhận những cột mốc mới, cao nhất là 285.000 người xem ở tập 14. Đáng chú ý, Running Man Vietnam 2026 chính thức ghi nhận hơn 2,5 tỷ tổng lượt xem trên các nền tảng số. Từ những khoảnh khắc hài hước, các màn tranh tài kịch tính đến loạt nội dung được cộng đồng Runnie chia sẻ, sức hút của Gia tộc R tiếp tục lan tỏa trên nhiều nền tảng. Không chỉ dừng ở lượt xem, chương trình còn duy trì sức nóng thảo luận trên mạng xã hội qua từng tập phát sóng, dàn thành viên và các khách mời. Một trong những dấu ấn đáng chú ý của mùa giải là sự gắn kết của đội hình 7 thành viên: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Mỗi người mang một màu sắc riêng, tạo nên sự tung hứng tự nhiên và những tương tác được khán giả yêu thích. Đặc biệt, sau tập cuối phát sóng ngày 15/11/2026, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn giữ nguyên đội hình cả 7 thành viên cho mùa tiếp theo.

Ảnh, video: Quỳnh An