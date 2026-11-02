Dù nhận ý kiến trái chiều ngay khi ra rạp nhưng nhờ dàn diễn viên ăn khách cùng loạt cảnh nóng táo bạo của Lan Ngọc, Quốc Anh nên "Chị chị em em 3" đã mang về 68 tỷ đồng sau vài ngày công chiếu.

Phòng vé cuối tuần qua gần như là màn độc chiếm của Chị chị em em 3. Dù chính thức công chiếu cùng ngày nhưng Chị chị em em 3 gần như đè bẹp Án mạng karaoke. Phim nhanh chóng leo lên vị trí số 1 phòng vé ngay khi có xuất chiếu sớm từ tối 29/10. Theo số liệu của Box Office Vietnam 8h ngày 2/11, Chị chị em em 3 đã vượt 68 tỷ đồng.

Quốc Anh và Lan Ngọc trong "Chị chị em em 3".

Chị chị em em lần này có sự góp mặt của dàn sao đình đám gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn - nam chính trong phim Trại buôn người - giúp bộ phim thu hút khán giả ra rạp. Trên mạng xã hội Threads, khán giả bàn tán sôi nổi về cảnh nóng táo bạo của Lan Ngọc và Quốc Anh, nhận xét phim khiến người xem đỏ mặt. Bên cạnh đó, diễn xuất của Kỳ Duyên bị chê vì thoại đơ, diễn sượng và bị coi là bước lùi so với Bộ tứ báo thủ.

Quốc Anh quen thuộc với khán giả qua các phim Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi! của Trấn Thành có cảnh nóng gây sốc nhất sự nghiệp trong Chị chị em em 3 với đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc. Đây cũng là bộ phim đánh dấu màn tái ngộ trên màn ảnh giữa anh và hoa hậu Kỳ Duyên sau Bộ tứ báo thủ.

Cảnh nóng của Vân Dung trong "Án mạng karaoke".

Án mạng karaoke với cảnh phim 18+ đầu tiên trong sự nghiệp của Vân Dung bị Chị chị em em 3 nhấn chìm ngoài phòng vé. Phim bị đẩy xuống vị trí thứ 4 bảng xếp hạng cuối tuần qua nhưng do chiếu sớm 1 tuần nên hiện đã đạt 46 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp.

Đáng chú ý là sự bứt phá ngoạn mục của phim kinh dị 18+ Clayface với cảnh khoả thân 100% của một diễn viên. Phim hiện đứng thứ 2 phòng vé với doanh thu 6 tỷ đồng trong 3 ngày. Trại buôn người xếp thứ 3 và hiện đã đạt 493 tỷ đồng sau 5 tuần ra rạp. Phim được dự báo sẽ cán mốc 500 tỷ trong tuần này.

Vị trí cuối cùng trong top 5 phim có doanh thu cao nhất phòng vé tuần qua là Quỷ ăn tạng 4. Tác phẩm kinh dị Thái Lan hiện đạt 42 tỷ đồng.

Trích đoạn phim "Chị chị em em 3":

Ảnh, video: NSX

Phim ngập cảnh nóng của Lan Ngọc vượt mặt 'Án mạng karaoke' có Vân Dung đóng Dù ngày 30/10 mới chính thức công chiếu nhưng "Chị chị em em 3" với cảnh nóng táo bạo của Lan Ngọc đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 phòng vé.

Nữ diễn viên gây sốc với cảnh khoả thân 100% trong phim 18+ đang gây sốt Joana Ribeiro - nữ diễn viên thủ vai người tình ông trùm trong phim 18+ "Clayface" gây sốc với cảnh khoả thân 100% trước ống kính.