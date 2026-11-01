TRUNG QUỐC - Lữ Tề là nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Khán giả nhớ ông qua vai ông thầy gánh hát nghiêm khắc trong "Bá vương biệt cơ" và ông Tổng biên tập họ Trần trong "Chuyện ở ban biên tập".

Theo Tân Hoa Xã, nghệ sĩ Lữ Tề (Lü Qi) qua đời vì bệnh ngày 1/11 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 101 tuổi. Ông là diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh.

Lữ Tề thuộc lớp nghệ sĩ mà khán giả nhớ mặt nhưng không phải ai cũng gọi được tên. Với khán giả điện ảnh, ông là thầy Quan, chủ gánh hát kinh kịch trong Bá vương biệt cơ (1993) của đạo diễn Trần Khải Ca. Đây là người thầy dùng đòn roi để rèn giũa Tiểu Đậu Tử và Tiểu Thạch Đầu. Sau này, 2 cậu bé trở thành cặp đào kép lừng danh Trình Điệp Y và Đoạn Tiểu Lâu, do Trương Quốc Vinh và Trương Phong Nghị thủ vai.

Vai diễn không dài nhưng để lại ấn tượng sâu, bởi ông thầy vừa hà khắc vừa mang nỗi bi thương của một thế hệ nghệ nhân kinh kịch. Bá vương biệt cơ, với sự tham gia của Củng Lợi, giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes 1993 và được xem là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ.

Trên màn ảnh nhỏ, tên tuổi Lữ Tề gắn với vai tổng biên tập Trần, khán giả quen gọi là lão Trần, trong loạt phim hài tình huống Chuyện ở ban biên tập (tựa gốc: Biên tập bộ đích cố sự), phát sóng năm 1992. Ông đã khắc họa thành công hình ảnh một vị sếp từng trải, thấu đáo và hiểu lòng người.

Lữ Tề lúc trẻ và khi về già. Ảnh: QQ

Lữ Tề sinh tháng 8/1925 tại thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông. Năm 1947, ông thi vào Trường Kịch nghệ quốc lập Nam Kinh. Năm 1954, ông chính thức về Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh và gắn bó với nhà hát đến cuối đời. Dù được biết đến rộng rãi nhờ phim ảnh, sân khấu kịch nói mới là nơi ông dành trọn sự nghiệp.

Theo Tân Hoa Xã, ông tham gia hơn 70 vở kịch, trong đó có những tác phẩm kinh điển như Lôi vũ, Lý Bạch, Dã nhân. Tài năng của Lữ Tề được giới chuyên môn đánh giá cao.

Theo TVBS, ngay sau khi tin buồn được công bố, nhiều khán giả lên Weibo để tưởng nhớ ông. Có người cho biết vừa xem lại Bá vương biệt cơ tháng trước. Nhiều người khác nhắc đến lão Trần của Chuyện ở ban biên tập như một ký ức tuổi thơ khó quên.

Với khán giả Việt Nam, Bá vương biệt cơ là bộ phim quen thuộc qua nhiều thế hệ. Hình ảnh ông thầy gánh hát nghiêm khắc trong những cảnh đầu phim là một phần không thể thiếu trong câu chuyện về nghiệt duyên của Trình Điệp Y và Đoạn Tiểu Lâu.

Minh Phi