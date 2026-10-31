Sanjay Gupta - “phù thủy” phim hành động tội phạm của Bollywood qua đời tại nhà riêng ở Mumbai (Ấn Độ) đêm 30/10 ở tuổi 59 sau khi ngã trong nhà tắm và bị chấn thương đầu.

Đêm 30/10, Sanjay Gupta bị ngã trong phòng tắm tại nhà riêng. Theo Film Information, không ai phát hiện sự việc cho tới sáng sớm 31/10 khi ông đã qua đời.

Nguồn tin thân cận với hãng thông tấn IANS cho biết nhà làm phim trượt chân trong đêm và bị thương ở đầu. Đến trưa 31/10, gia đình chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức cũng như kế hoạch tang lễ.

Sanjay Gupta. Ảnh: filminformation

Nhà làm phim Ashoke Pandit là một trong những người đầu tiên xác nhận tin buồn trên Instagram. Ông viết: “Thêm một tài năng ra đi quá sớm. Anh ấy là người kể chuyện tuyệt vời, tràn đầy sức sống và là nhà làm phim đầy đam mê”.

Đạo diễn Milap Zaveri, người được Sanjay Gupta trao cơ hội đầu tiên trong nghề khi mới 21 tuổi, cho biết mới gặp đàn anh 10 ngày trước và trò chuyện qua điện thoại 5 ngày trước khi ông mất.

“Anh ấy là thầy, là cả cuộc đời tôi”, Zaveri nói trên đường tới nhà riêng của cố đạo diễn. Nhà phân tích điện ảnh Taran Adarsh cũng chia sẻ không thể tin nổi khi nghe tin vì vừa gặp ông vài ngày trước.

Sanjay Gupta khởi nghiệp với vai trò trợ lý cho đạo diễn Pankaj Parashar, trước khi ra mắt phim đầu tay Aatish (1994) với Sanjay Dutt và Aditya Pancholi. Sau Ram shastra, Hameshaa, Jung, Khauff, ông tạo dấu ấn với Kaante (2002) - bộ phim cướp ngân hàng quy tụ Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Suniel Shetty. Kaante quay tại Los Angeles (Mỹ) đúng thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001, khiến đoàn phim phải dời nhiều cảnh khỏi các khu vực bị coi là nhạy cảm.

Tác phẩm cuối cùng ông cầm trịch là The Miranda brothers (2024), phim thể thao kết hợp báo thù với Harshvardhan Rane và Meezaan Jafri.

Film Information nhận xét đời Sanjay Gupta là chuyến tàu lượn nhiều thăng trầm. Ông từng sống sót sau tai nạn xe hơi kinh hoàng khi tự lái từ Pune về Mumbai. Ông nhiều lần va chạm gay gắt với nhà sản xuất nhưng vẫn giữ được sức hút trong nghề. Đời tư cũng không êm ả: ông ly hôn vợ rồi tái hôn với chính bà vài năm sau đó, theo Times of India năm 2009.

Đến những tháng cuối đời, ông vẫn còn nhiều dự định. Tháng 2/2026, trả lời Variety India, ông thừa nhận dòng phim xã hội đen ngày càng kén khán giả, chủ yếu chỉ thành công ở bang Maharashtra. Sanjay Gupta cũng tiết lộ kịch bản Kaabil 2 đã sẵn sàng, chỉ chờ gia đình Roshan quyết định thời điểm thực hiện.

Giới làm phim nhớ về Sanjay Gupta với gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nét tinh nghịch như cậu trai trẻ.