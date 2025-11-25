Sau thành công của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục hé lộ dự án thứ 2 là Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim.

Diễn viên Quốc Huy được mời tham gia vai chính trong phim mới. Nhân vật do anh thể hiện trong các phần phim trước đó nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Diễn viên Quốc Huy trong sự kiện giới thiệu dự án điện ảnh mới, chiều 25/11.

Bên cạnh thành công của vai diễn, Quốc Huy gặp áp lực do phải tìm nét diễn mới, giúp khán giả không bị nhàm chán. Nam diễn viên cũng e ngại cái bóng từ nhân vật, sợ sau này không có những tác phẩm đủ sức ghi dấu ấn tương tự.

"Tôi đóng phim đã lâu, từng diễn qua nhiều nhân vật và dự án. Giờ chỉ cần kịch bản hay, tôi tin mình sẽ chủ động về cảm xúc và thời gian để tham gia", anh cho hay.

Chia sẻ với VietNamNet, Quốc Huy tiết lộ nhiều khán giả dành sự yêu mến, trong khi các đạo diễn cũng ngỏ lời mời anh cho 1 số dự án điện ảnh lẫn truyền hình.

Clip diễn viên Quốc Huy chia sẻ

Bận rộn công việc, Quốc Huy thấy may mắn vì có bà xã làm điểm tựa. Thời điểm bấm máy Thám tử Kiên, diễn viên phải xa nhà 2-3 tháng. Vợ anh khi đó bỏ mọi việc đi theo, chăm chồng từng chút một để anh yên tâm làm việc.

"Những ngày khối lượng công việc quá nhiều, bà xã góp ý và đưa ra lời khuyên. Tôi dành trọn thời gian, công sức trên phim trường, còn vợ cũng là người ở sau quán xuyến mọi thứ từ chuyện gia đình, con cái", anh kể.

Với Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, Victor Vũ quan niệm không muốn phần phim thứ hai chỉ là một phiên bản Thám tử Kiên "nâng cấp". Đạo diễn mong mang đến trải nghiệm điện ảnh mới, không chỉ từ cốt truyện mà còn là cách kể chuyện.

Đạo diễn Victor Vũ trở lại sau thành công của "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục gia truyện của nhà văn Hồng Thái. Victor Vũ giữ khoảng 30% nội dung tiểu thuyết chứ không chuyển thể hoàn toàn. Tuy nhiên, tinh thần và hệ giá trị của tác phẩm gốc vẫn được ưu tiên gìn giữ trong quá trình phát triển kịch bản.

Ban tổ chức cũng thông báo hoạt động casting cho phim bắt đầu từ ngày 26/11 dưới 2 hình thức online và trực tiếp. Phim dự kiến khởi quay vào tháng 4/2026 và phát hành vào cuối năm 2026.

Tại sự kiện, Victor Vũ cũng được tổ chức sinh nhật mừng tuổi 50. Nam đạo diễn tự hào vì sự nghiệp, cuộc sống của anh luôn có gia đình đồng hành, làm điểm tựa.

Tác giả, nhà văn Hồng Thái - cha của Đinh Ngọc Diệp. Phim mới được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Phục gia truyện" của ông.

Nhìn lại hành trình 20 năm làm phim, Victor Vũ tin ở mỗi giai đoạn anh luôn học hỏi và khám phá. Nam đạo diễn khiêm tốn không muốn so sánh hay đánh giá tay nghề của mình so với trước đây.

Tuy nhiên, anh quan niệm luôn trung thành với đam mê và tìm cách kể câu chuyện của mình 1 cách trọn vẹn nhất đến người xem.

Victor Vũ và bà xã Đinh Ngọc Diệp cũng không bỏ sót bộ phim nào từ đầu năm 2025 đến nay. Nam đạo diễn nhận định đây là năm quan trọng với phim Việt khi chào đón những tiếng nói và tác phẩm mới đủ sức chinh phục khán giả.

"Tôi tin 1 thị trường càng nhiều tác phẩm chỉn chu, có cảm xúc chiều sâu mới giữ được niềm tin khán giả. Tôi vui vì mình đang ở thời điểm có quá nhiều nhà làm phim tài năng và phim hay", anh kể.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC