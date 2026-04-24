Xuất hiện tại sự kiện thời trang ở Pháp, 3 mỹ nhân Lý Băng Băng, Sophie Marceau và Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành tâm điểm khi cùng chung khung hình, gây ấn tượng với thần thái cuốn hút và phong cách riêng biệt.

Ở tuổi 53, Lý Băng Băng lựa chọn thiết kế váy đen tối giản nhưng tinh tế, tôn lên bờ vai góc cạnh và vóc dáng thanh mảnh. Cô kết hợp trang sức cao cấp, tạo tổng thể sang trọng, quý phái.

Nữ diễn viên sinh năm 1973 là một trong những minh tinh hàng đầu Trung Quốc, ghi dấu ấn qua các phim như: Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Phong Thanh... đồng thời tham gia nhiều dự án quốc tế như Transformers: Age of Extinction, Resident Evil. Hiện cô còn hoạt động trong vai trò nhà sản xuất và quản lý nghệ sĩ.

Mỹ nhân Hoa ngữ khoe vẻ đẹp quyến rũ ở tuổi 53.

Trong khi đó, Song Hye Kyo gây ấn tượng với hình ảnh mềm mại, nữ tính trong thiết kế váy ren tông hồng. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng lối trang điểm trong trẻo giúp cô tỏa sáng với vẻ ngoài rạng rỡ.

Sau thành công của The Glory (Vinh quang trong thù hận), nữ diễn viên ngày càng được đánh giá cao về thần thái vừa dịu dàng vừa bản lĩnh. Sinh năm 1981, cô nổi tiếng từ đầu những năm 2000 qua các tác phẩm như: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời... và tiếp tục khẳng định vị thế với hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn sau ly hôn.

Nhan sắc ngọt ngào của Song Hye Kyo.

Trong khi đó, Sophie Marceau giữ phong thái tự nhiên, cuốn hút với chiều cao nổi bật và vẻ đẹp vượt thời gian. Khi đứng cạnh 2 mỹ nhân châu Á, nữ diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ khí chất nhẹ nhàng, thanh lịch.

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, cả 3 còn có những khoảnh khắc tương tác thân thiết, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Song Hye Kyo, Sophie Marceau và Lý Băng Băng đọ sắc ở giữa khung ảnh.

Song Hye Kyo và Lý Băng Băng tương tác:

