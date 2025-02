Sedaily đưa tin diễn viên Lee Joo Sil qua đời vì bệnh ung thư dạ dày ở tuổi 81. Thông tin trên gây bàng hoàng trong giới phim ảnh Hàn Quốc. Lễ tang của bà được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Severance ở Sinchon vào 5/2.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Joo Sil từng được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 1993. Sau khoảng 10 năm chiến đấu với bệnh tật, Lee Joo Sil tiếp tục tham gia đóng phim điện ảnh và phim truyền hình.

Diễn viên Lee Joo Sil qua đời ở tuổi 81. Ảnh: Yonhap News.

Lee Joo Sil sinh năm 1944, bắt đầu sự nghiệp diễn viên trên sân khấu vào năm 1965. Bà đã tham gia khoảng 200 vở kịch. Năm 2023, ở tuổi gần 80, bà vào vai mẹ của Danny (do Woo Mi Hwa thủ vai) trong vở kịch 20th Century Blues.

Về lĩnh vực phim ảnh, bà tham gia các bộ phim như Oh My Baby, Present is Beautiful, The Uncanny Counter, You Are Far Away hay bộ phim truyền hình Beauty and the Pure kết thúc vào tháng 9 năm ngoái... Gần nhất, bà vào vai mẹ của Hwang Jun Ho (do Wi Ha Jun thủ vai) trong loạt phim Squid Game. Năm 2010, Lee Joo Sil nhận bằng Tiến sĩ Y tế Công cộng từ Đại học Wonkwang.

(Theo Znews)