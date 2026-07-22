Nữ diễn viên Sắc, Giới xác nhận cô đã hạ sinh 1 bé trai vào ngày 22/7. Thang Duy chia sẻ hình ảnh bàn tay nhỏ xíu của bé con mới chào đời kèm dòng trạng thái: "Summer (tên con gái lớn của Thang Duy - PV) nói rằng cả nhà 4 người chúng ta sẽ sớm đi nghỉ cùng nhau thôi".

Thang Duy và hình ảnh con mới chào đời. Ảnh: Weibo, Weibo/Sina Entertainment

Hồi tháng 4/2026, nữ diễn viên thông báo việc cô đang mang thai bé thứ 2 sau khi bị bắt gặp với chiếc bụng bầu mới thời điểm Thang Duy dự sự kiện ở Thượng Hải. "Vâng thật là một sự ngạc nhiên lớn. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc. Chúng tôi đang chuẩn bị có thêm thành viên và đang hào hứng với việc đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Trước đó Thang Duy kết hôn với đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae-yong vào năm 2014. Cặp đôi đón con gái đầu lòng đặt tên là Summer vào năm 2016. Như vậy tròn 10 năm sau cô mới sinh thêm bé thứ 2 và lần này là một bé trai.

Thang Duy. Ảnh: Magazine Spy

Thang Duy sinh năm 1979, nổi tiếng với bộ phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An năm 2007 - vai diễn giúp cô đoạt giải Diễn viên triển vọng tại Cannes 2008 bên cạnh giải Kim Mã cho Diễn viên mới xuất sắc nhất. Kế đến là các vai diễn trong phim Thu muộn - Giải Baeksang Arts Awards cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất...

Năm 2022, cô gây ấn tượng với vai diễn trong phim Quyết tâm chia tay của đạo diễn đình đám Park Chan-wook. Vai diễn đã mang về cho cô giải Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) 2022 và Baeksang Arts Awards 2023 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thang Duy là nữ diễn viên hiếm hoi của điện ảnh Trung Quốc chiến thắng trọn bộ giải thưởng Ảnh hậu quan trọng nhất Hàn Quốc.

Thang Duy trong "Quyết tâm chia tay":