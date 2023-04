Hàn Quốc

Sáng 7/4, giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 chính thức công bố những đề cử dành cho các hạng mục Truyền hình, Điện ảnh và Sân khấu. Những ứng cử viên này được chọn ra trong số các phim truyền hình, chương trình truyền hình và phim đã phát sóng từ ngày 1/4/2022 đến 31/3/2023. Ba tác phẩm thống trị danh sách đề cử Baeksang năm nay là Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, The Glory (Vinh quang trong thù hận) và Decision to leave (Quyết tâm chia tay).

Giải thưởng Baeksang lần thứ 59 công bố đề cử cho các hạng mục giải thưởng.

Đặc biệt, cuộc đua giữa Song Hye Kyo và Park Eun Bin trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) đang là chủ đề thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Hai bộ phim do hai diễn viên này đóng chính là The Glory (Vinh quang trong thù hận) và Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo cũng cạnh tranh gay gắt ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất.

Bộ phim The Glory là câu chuyện về hành trình trả thù của một cô gái bị tước đoạt nhiều thứ vì nạn bắt nạt học đường. Vai diễn “mỹ nữ báo thù” của Song Hye Kyo trong The Glory được đánh giá là vai diễn thành công nhất của nữ diễn viên trong sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên đã thành công trong việc thể hiện hình ảnh người phụ nữ đầy thù hận và thoát khỏi cái mác “diễn đơ” lâu nay.

Cuộc cạnh tranh gay cấn giữa Song Hye Kyo (The Glory) và Park Eun Bin (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo).

Trong khi đó, Park Eun Bin cũng không kém cạnh khi thành công với vai diễn nữ luật sư tự kỷ trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Với lối diễn tự nhiên, Park Eun Bin cùng những bạn diễn của mình đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh xứ kim chi với rating cao kỷ lục. Ngoài Song Hye Kyo và Park Eun Bin, ba nữ diễn viên khác là Kim Ji Won, Kim Hye Soo và Suzy cũng lần lượt được gọi tên trong hạng mục đề cử này.

Những đề cử trong hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất.

Ở mảng điện ảnh, bộ phim Decision to Leave (Quyết tâm chia tay) do Thang Duy đóng chính lọt đề cử Phim hay nhất, cạnh tranh trực tiếp với Next Sohee, The Night Owl (Dạ điểu), Hansan: Rising Dragon (Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy) và Hunt (Săn lùng). Với thành công của Quyết tâm chia tay, Thang Duy cũng lọt đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) cùng với Bae Doo Na, Yang Mal Bok, Yum Jung Ah và Jeon Do Yeon.

Thang Duy (Quyết tâm chia tay) lọt top đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh).

Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi Song Joong Ki lại vắng bóng trong giải thưởng Baeksang lần này dù anh đã có tác phẩm khá thành công là Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt). Trong khi đó, bạn diễn của anh là diễn viên Lee Sung Min được đề cử trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) cùng với Son Seok Gu, Lee Byung Hun, Jung Kyung Ho và Choi Min Sik.

Danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) không có Song Joong Ki.

Ở mảng điện ảnh, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gồm có Ryu Jun Yeol, Ma Dong Seok, Park Hae Il, Song Kang Ho và Jung Woo Sung.

Danh sách Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh).

Lễ trao giải Baeksang lần thứ 59 năm 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4 tới. Cùng với Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng), lễ trao giải Baeksang là những giải thưởng phim ảnh lâu đời và uy tín nhất ở Hàn Quốc. Trong đó, Baeksang được ví như "Quả cầu vàng" xứ Hàn vì là giải thưởng duy nhất trao ở cả hai mảng là truyền hình và điện ảnh.

Song Hye Kyo trong 'The Glory'