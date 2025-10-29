Chiều 29/10, BTC Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week - VIFW) tổ chức họp báo công bố khởi động mùa Thu Đông 2025 với chủ đề Bản sắc riêng tạo phong cách. Sự kiện tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt và khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách độc đáo của mình.

Tuần lễ quy tụ 20 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế, mang đến những bộ sưu tập đa sắc màu, đậm dấu ấn cá nhân. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng khu vực từng đồng hành từ những mùa đầu như Frederick Lee (Singapore), Francis Libiran (Philippines), Priyo Oktaviano (Indonesia) tiếp tục trở lại. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các gương mặt mới đến từ Ấn Độ, Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Các nhà thiết kế trong nước tham dự VIFW gồm: Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Ivan Trần...

Ngoài ra, VIFW tiếp tục khẳng định vai trò ươm mầm thế hệ nhà thiết kế trẻ khi lần đầu hợp tác cùng Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Những sinh viên xuất sắc nhất của hai trường sẽ có cơ hội trình diễn tác phẩm trên sàn catwalk chuyên nghiệp, thể hiện góc nhìn sáng tạo và khát vọng hội nhập của thời trang Việt.

Tại buổi họp báo, BTC cũng công bố hai vị trí quan trọng. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà mở màn với bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết, lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến kết màn với bộ sưu tập Mộng du, đánh dấu khép lại hành trình 20 mùa đáng nhớ.

Tại buổi họp báo, bà Trang Lê chia sẻ: "Năm nay là một dấu mốc đặc biệt, khi sự kiện bước sang mùa tổ chức thứ 20. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần bản sắc riêng - phong cách riêng của thời trang Việt và Hà Nội với vẻ đẹp thanh lịch, cổ kính chính là điểm đến xứng đáng cho hành trình này.

Chúng tôi tự hào khi Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam không chỉ là sân khấu tôn vinh sáng tạo mà còn là nơi quy tụ các thương hiệu Việt vươn ra thế giới bằng chính giá trị văn hóa và tinh thần thời trang bản địa".

Chia sẻ thêm về hành trình sáng tạo, nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho biết: "Thời trang Việt Nam tham gia với thế giới bằng di sản văn hóa. Chúng tôi có truyền thống, có chất liệu, có những giá trị không dễ tìm thấy ở nơi khác. Tôi luôn coi thời trang là ngôn ngữ để kể câu chuyện về con người và văn hóa Việt".

Anh cho rằng việc theo đuổi phong cách riêng trong môi trường hội nhập không phải là áp lực mà là niềm hạnh phúc. "Tôi muốn dùng trang phục để nói với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam có rất nhiều điều đáng tự hào để chia sẻ. Mỗi bộ sưu tập là một bản sử thi nhỏ, ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người, và là hành trang cho tương lai", Vũ Việt Hà chia sẻ.

VIFW sẽ diễn ra từ ngày 11-15/11/2025 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Ảnh: Bin Leo